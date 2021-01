Por qué Horacio Rodríguez Larreta no se aplicó aún la Sputnik V

El jefe de gobierno lanzó este jueves el plan de regreso de las clases presenciales (Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respondió este jueves en A24 a las críticas de un sector del gobierno nacional por no aplicarse la vacuna Sputnik V. Indicó que están respetando el orden de prioridades que fijó el Ministerio de Salud de la Nación. Mirá el video.

"No tengo previsto vacunarme. El gobierno nacional estableció un orden y no estoy contemplado en esos grupos. No tengo que priorizar mi situación personal por ser fefe de gobierno por sobre otros que necesitan la vacuna. No hay vacunas para todos", manifestó.