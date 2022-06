Horacio Rodríguez Larreta arremetió contra Cristina Kirchner y culpó a Nación por la fuga de presos

Larreta y su mensaje sobre la decisión política contra los delincuentes

Después de la fuga de cuatro presos de una comisaría de la Policía de la Ciudad en Chacarita, de los cuales dos fueron recapturados, el jefe de Gobierno porteño también apuntó contra María Laura Garrigós de Rébori, la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y ex interventora del Servicio Penitenciario Federal.

Policía de la Ciudad Chacarita 1.jpg Cuatro presos se fugaron este domingo de una alcaidía de la Policía de la Ciudad ubicada en la zona de Chacarita.

"En la Ciudad no vamos a cambiar nuestra decisión política de ir contra los delincuentes. Los delincuentes tienen que estar presos. Hay un convenio con el Gobierno Nacional y ellos deberían llevarse a los presos a las cárceles federales y no lo están cumpliendo".

"El Gobierno libera presos"

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro habló sobre la situación de los presos en la Ciudad de Buenos Aires y reconoció la causante del problema.

"Yo no suelo nunca contar la conversaciones que tenemos en privado. En este caso éramos cuatro funcionarios, pero esto lo voy a contar por primera vez en mi vida porque es algo indignante. Garrigós me dijo que 'el problema es la política criminal que vos llevás adelante, si dejás de detener no vas a tener problema con los detenidos'", fueron las palabras de D'Alessandro en radio Mitre.

marcelo-dalessandro.jpg El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro habló sobre la situación de los presos en la Ciudad.

Larreta respondió sobre lo sucedido y mantiene firme su postura: "No va a cambiar nuestra decisión, los delincuentes tienen que estar presos. Más allá de que el Gobierno nacional los quiera liberar, nosotros no vamos a cambiar".

Y concluyó: "El Gobierno libera presos, ya lo hizo durante la pandemia y queda claro en lo que le dijeron a Marcelo D’Alessandro que en la Ciudad se mete demasiada gente presa. No es demasiados, los delincuentes tienen que estar presos".