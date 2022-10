Además, tras una semana en donde la interna de Juntos por el Cambio (JxC) se reavivó por las declaraciones del diputado radical, Facundo Manes, Larreta trató de bajar el tenor a las diferencias y sostuvo: "La unidad de JxC está garantizada en la diversidad".

larreta - presentacion C40- prensa ciudad.jpeg Larreta reafirmó sus aspiraciones a presidente y no descartó una interna con Macri: "Al candidato lo tiene que elegir la gente" (Foto: Prensa de la Ciudad de Buenos Aires).

Larreta sobre la carrera electoral a la Presidencia

Al ser consultado por el respaldo de Mauricio Macri en las elecciones de 2023, fue contundente: "El apoyo importante es el de la gente, nosotros trabajamos para el bienestar de la gente, ese es el apoyo que realmente vale". E insistió en que "sea Morales, Macri, Manes... Va a decidir la gente".

Y también se refirió a las afirmaciones del expresidente sobre la necesidad de tener un candidato que represente un cambio: "El verdadero cambio es el hacer. Lo que hacemos en la ciudad de Buenos Aires. El verdadero cambio es bajar el delito a la tasa más baja de la historia, es defender las escuelas abiertas, ese es el verdadero cambio, el que vale”.

Interna de Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta volvió a expresarse sobre las críticas de Manes a Macri, que desataron una nueva interna en Juntos por el Cambio, pero esta trató de poner paños fríos. Detalló que la coalición opositora tiene "distintos puntos de vista, y eso los diversifica".

"Es necesario dejar de lado la confrontación política. La ciudad es un buen ejemplo, ya que hay discusiones políticas, pero eso no se traduce en una confrontación, en la agresividad, y chicanas", lanzó el jefe de gobierno porteño en otro pasaje de sus declaraciones.

Macri versus Larreta.jpg Larreta reafirmó sus aspiraciones a presidente y no descartó una interna con Macri: "Al candidato lo tiene que elegir la gente" (Foto: archivo).

Sin embargo, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, tuvo cierta dureza al referirse al tema y remarcó: “Nunca la parte es más importante que el conjunto”.

En este sentido, argumentó que “nosotros somos una alternativa de gobierno en la Argentina y esas diferencias es mejor discutirlas internamente, escucharnos, plantear las cosas, que hacerlo de cara a la sociedad. La gente mira y dice, ‘el gobierno nacional se pelea como nadie y no resuelve ningún problema, pero no me gusta que quienes son alternativa en el país se pelen también’”.

Horacio Rodríguez Larreta y su defensa del diálogo

En su presentación, el jefe de Gobierno porteño destacó que la cumbre climática que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires implica "un reconocimiento al trabajo de años que venimos haciendo", y "es producto también de esa sana discusión democrática".

"Siempre voy a trabajar para que la discusión política sea en el marco de una democracia constructiva, creo en el diálogo, y en que haya un ámbito de respeto al otro", agregó Rodríguez Larreta al anunciar la cumbre donde habrá más de 100 alcaldes internacionales y 150 intendentes del país.

En referencia a la participación de los jefes comunales de todo el país, el jefe de Gobierno, añadió: "Quiero agradecerle a todos los intendentes del país por su compromiso", e insistió en que la cumbre es "una nueva oportunidad que tenemos los argentinos de abrirnos al diálogo con otras ciudades y países, de mostrar que queremos tener un lugar en las discusiones globales y que podemos ser protagonistas del escenario internacional".