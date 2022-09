Mauricio Macri embistió contra el Gobierno: "El populismo en Argentina se acabó, el año que viene gobierna la oposición"

Y agregó: "Esto se acaba a partir del año que viene. Vamos a restablecer una convivencia a partir de la ley y eso va a generar un proceso de inversión y trabajo. No va a ser de un día para el otro, pero empieza un proceso en el cada día y cada año a vamos a estar mejor. En 20 años Argentina volverá a ocupar un lugar importante en el mundo".

Mauricio Macri Telam.jpg Mauricio Macri negó una posible candidatura suya y dijo cómo ve a los candidatos del PRO (Foto: Télam).

En este orden insistió: "Ellos (Frente de Todos) tienen la capacidad de psicopatearte, de manipularte, de ponerte en el lugar de lo que ellos hacen. Dicen no me agredan más y ellos han sido unos agresores sistemáticos. Nunca más nos dejemos correr por un discurso progre cínico, que lo único que nos trajo fue pobreza".

Mauricio Macri sobre los candidatos de Juntos por el Cambio a la Presidencia

Por el momento, el exmandatario no se suma a la lista de candidatos a presidente, pero sí se pone en un rol de armador político: "No siento que necesite ni una revancha, ni una reivindicación. Sé de la relación y el afecto que tengo de la gente, pero creo que hoy yo tengo que batallar por las ideas y no por una cuestión individual".

"Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer (a los dirigentes que mostraron sus intenciones de suceder a Fernández) y; si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar".

Al ser consultado por la interna del PRO, y en específico, si apoyaría a Patricia Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta; Mauricio Macri se refirió no se inclinó por ninguno: "Los veo muy bien a los dos, veo una evolución permanente".

Y agregó a la carrera electoral para ocupar el sillón de Rivadavia a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y dijo: "A ella y otros más del radicalismo los veo creciendo, aumentando su firmeza y su convicción en sus ideas".