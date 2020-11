Las "ideas" de Parrilli que incomodan a Larreta y los frentes abiertos para diciembre

Cristina, Parrilli y Alberto (Foto: archivo).

Después de la tregua forzada que generó la carta de Cristina, los sectores más radicalizados del Gobierno volvieron a la carga: lograron el reemplazo de la ministra más cuestionada del Gabinete; avanzan con el impuesto a las grandes fortunas; cajonearon el pliego de Daniel Rafecas y plantearon una nueva ofensiva contra la ciudad de Buenos Aires. Ahora dicen que tiene demasiados empleados públicos y cuentan con un plan para revertirlo. Por fuera de esos focos, se abre otro conflicto: el aborto, que va a volver a quebrar tanto al oficialismo como a la oposición.

Son muchas las voces adentro del Frente de Todos que creen innecesaria esta cantidad de frentes abiertos. Aunque hay otros: la eliminación de las PASO y la habilitación de la re-reelección de intendentes. Todo para tener un diciembre tranquilo.

Un país sin Capital

El senador Oscar Parrilli no es un hombre de ideas propias. Al menos así lo describen los que lo conocen de cerca. Sorprendió su “defensa” al Presupuesto 2021 en la última sesión del Senado. “Dista mucho de ser un presupuesto federal”, dijo. “Aunque no es culpa de Alberto”, matizó.

Dice Parrilli que se tomó el trabajo de ver provincia por provincia “su recaudación propia por habitante” y cuánta plata del presupuesto nacional se destina a pagar empleados en cada una. “Vemos la terrible inequidad y desigualdad que tenemos en la Argentina”, observó.

Según el senador, el 63% de los sueldos nacionales se pagan en la Ciudad que sólo tiene el 6,6% de la población. Números lógicos si se tiene en cuenta que el Estado nacional funciona en la Capital Federal. ¿Cuántos empleados nacionales debería haber en Santiago del Estero?

En síntesis, planteó que la Ciudad de Buenos Aires tiene demasiados empleados públicos nacionales y que recauda demasiado en Ingresos Brutos, ABL y otros. “Para hacer verdadero federalismo, además de la inversión pública, vamos a empezar a discutir gastos de personal y servicios no personales, que son una importantísima parte del presupuesto nacional y que tenemos que transformarlo en algo más equitativo”, amenazó. Dicho en otros términos: hay que contratar más empleados en otras provincias.

“Si queremos empezar en serio a construir una sociedad más justa y equilibrada, tenemos que modificar esta situación. Hay que llevar el estado nacional a toda la argentina”, sugirió. Entre otras cosas propone llevar la secretaría de Minería a San Juan y sacar a YPF de Puerto Madero.

“Son traslados que no necesitan una ley. Son decisiones de los gobiernos”, aclararon en el entorno de Parrilli. Pero el discurso no puede ser entendido fuera de contexto: desde que asumió Alberto, Cristina se queja de los “agapantos y helechos” de la Ciudad (dice que consumen mucha agua) y Máximo Kirchner habla de la necesidad de descentralizar el país. El Congreso acaba de sancionar una ley de "Capitales alternas"

En la revoleada, obligan a Alberto Fernández, un exponente fiel del peronismo porteño, a avanzar en contra su propio territorio… Un distrito siempre hostil al peronismo.

Redoblar la apuesta

El kirchnerismo avanza con sus proyectos políticos, muchas veces a contramano de lo que quiere Alberto Fernández. Algunos en el peronismo no terminan de entender por qué Alberto no ocupa los espacios de poder. No queda del todo claro cómo fue que se eligió a Jorge Ferraresi para ocupar el ministerio de Vivienda, con tantos intendentes amigos del Presidente.

Tampoco está claro qué pasa con el pliego de Daniel Rafecas, el candidato del Presidente para Procurador; el jefe de los fiscales nacionales, que entre otras cosas dirige a los que llevan las causas de corrupción.

Alberto propuso a Rafecas, pero en principio su pliego no avanzaba porque para poder nombrarlo se necesitan los 2/3 de los votos del Senado, 48 senadores; la oposición no parecía dispuesta a aportar sus votos.

Pero algo cambió en las últimas semanas cuando Carrió salió a apoyar la designación como “el mal menor”. La estrategia surtió efecto porque quedó en evidencia que el tema lo estaban trabando en el propio Senado. Aunque en el kirchnerismo algunos dicen que fue al revés: se trabó porque Carrió lo apoyó.

"Sufrió el bloqueo del tratamiento del pliego por parte de la oposición", dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Por eso, la senadora Lucila Crexell –del Movimiento Neuquino pero aliada a Juntos por el Cambio- presentó un pedido a la Comisión de Acuerdos para que “se activen los mecanismos correspondientes para la pronta convocatoria” para tratar el tema. Más allá de aprobar o no habría que llamar a audiencias públicas, apertura de impugnaciones… La comisión la preside Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de Cristina en el Senado. Por ahora no acusó recibo del pedido.

Mientras tanto, otra vez Parrilli: convocó para este lunes a una reunión de la Comisión de Justicia para cambiar la duración en sus funciones del Procurador y del modo que se elige. Quieren que se pueda votar por mayoría calificada y no por 2/3 como hasta ahora. Para no quedar pegados, la discusión la montaron sobre dos proyectos opositores (uno de la propia Crexell y otro de Martín Lousteau); ahora se sumó un tercero del (cada vez más) aliado Alberto Weretilnek. Río Negro necesita muchos fondos nacionales.

Rafecas había dicho que solo asumiría si era con los 2/3. Aunque ahora relativiza esa idea. “Es un proyecto sin dictamen de comisión, va a tardar meses en tratarse”, se ilusionó el candidato ante allegados, ignorando la facilidad que tiene el kirchnerismo para acelerar trámites, especialmente en el Senado.

Rafecas quiere que su pliego se trate en paralelo a esas modificaciones y está expectante de que lo convoquen, como pidió Crexell. Aspira a asumir con la ley vigente. ¿Llegará a tiempo?

Más frentes

En el Senado se metió otro conflicto. La inminente presentación del proyecto para legalizar el aborto. Por estar sobrerepresentado el interior, es la Cámara más difícil para que salga el proyecto. El jefe de bloque del Frente de Todos dijo que no le parecía oportuno.

Más difícil está en Juntos por el Cambio. Saben que el tema cae como una bomba en la coalición porque la mayoría de sus líderes (¿y sus votantes?) están en contra de la ley; pero buena parte del radicalismo se siente identificado con el progresismo y va a votar a favor. En el peronismo la grieta es más acotada.

El Presupuesto tiene que volver a Diputados por un error que se podría haber solucionado por vía administrativa. A Cristina no le gustaron algunas partidas y lo hizo devolver. Demostración de poder.

Ahora, Diputados puso quinta (“la facilidad que tiene el kirchnerismo para acelerar trámites”) y va a tratar este martes, junto con el presupuesto, el proyecto de Máximo Kirchner para gravar las grandes fortunas. La propuesta no entusiasmaba mucho en la Casa Rosada, especialmente en tiempos que hay que "tranquilizar la economía”.

Dicen que no representa mucho dinero y que es más conflicto que solución… Aunque no hay mal que por bien no venga: sirve para mostrarle al Fondo más disciplina fiscal.

El presupuesto tiene muchas inconsistencias. En realidad es una ficción porque nadie sabe cómo va a ser el 2021 ni acá ni en el mundo. La Fundación Alem de la UCR advirtió un detalle: “No prevé fondos extraordinarios para atender gastos derivados de la prolongación de la cuarentena”, expresaron en un documento. Queda claro leyendo el Presupuesto que el éxito o fracaso de la gestión del Frente de Todos está atado a que aparezca la vacuna.

