EL PASE ENTRE ROSSI Y FEINMANN: TENSIÓN EN LA MARCHA DE JUBILADOS

El operativo que contó con efectivos de Gendarmería, de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que con sus escudos escoltaron a los protestantes para que no bajaran de la vereda, y de esa manera, no obstaculizaran el tránsito que no fue cortado. En un momento, en la intersección de la calle Entre Ríos con avenida Rivadavia, los empujones, las corridas y la tensión escalaron hasta que las fuerzas de seguridad utilizaron gas pimienta contra los manifestantes.