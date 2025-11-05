En vivo Radio La Red
Sigue la tensión entre Milei y Macri: no habrá alianza con el PRO en el Congreso

Tras la cumbre con Milei en la Casa Rosada, desde el PRO confirmaron que funcionarán como bloques separados con LLA en ambas cámaras del Congreso, El Gobierno cierra filas con Santilli y Ritondo y minimiza el poder de acción de Macri.

Javier Milei pidió apoyo del PRO en el congreso para sancionar el presupuesto 2026 y las reformas laboral

Javier Milei pidió apoyo del PRO en el congreso para sancionar el presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y de codigo penal, pero seguirán trabajando con bloques separados con LLA. Foto: LLA.

Tras reunir a más de un centenar de diputados y senadores de La Libertad Avanza y del PRO este jueves en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei y las autoridades del PRO acordaron continuar la alianza parlamentaria desde el 10 de diciembre, con bloques separados, pero con una agenda en común que garantice la gobernabilidad y la sanción de los proyectos de reformas que pide la Casa Rosada.

Leé también Adorni y Bullrich anunciaron un operativo por las inundaciones: "El Gobierno nacional esta ocupándose de los bonaerenses"
Adorni y Bullrich anunciaron medidas de asistencia para los productores inundados en la provincia de Buenos Aires. (Foto: prensa Gobierno).

Así lo confirmaron a A24.com desde el entorno del flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como cerca del jefe del PRO bonaerense y jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, del designado ministro del Interior y diputado electo, Diego Santilli y del representante más cercano al expresidente Mauricio Macri en la Cámara de Diputados, el diputado electo, Fernando D'Andreis.

Consultado sobre la relación de Macri con Milei, D'Andreis dijo que "más allá de que hay algunas diferencias como las han tenido estos dos años, el apoyo de Mauricio Macri al Gobierno sigue intacto".

D´Andreis respondió así a una consulta de A24.com, este miércoles, al término de la cumbre convocada por Milei con más de 100 diputados y senadores de LLA y del PRO, en el que definieron la convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del 11 de diciembre para tratar el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente al Congreso.

Si fuera necesario, el Gobierno ya anunció que va a extender las extraordinarias para enero, para debatir las reformas laboral, tributaria y del código penal, según les confirmó el presidente en la reunión este miércoles en la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Stellasmg/status/1986079097353637969&partner=&hide_thread=false

Lo que piensa el Gobierno de la alianza con el PRO

En medio de los duros cruces de Macri contra la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete de Milei, en reemplazo del renunciante Guillermo Francos, y de proponer otros nombres que desde la Casa Rosada rechazaron, desde el PRO bajaron el tono a la disputa por la redistribución del poder y aceptaron que "el presidente Milei es quien elige a sus colaboradores" y que nadie, por más aliado político que sea, puede presionarlo.

En el gobierno también relativizaron las críticas de Macri y señalaron que el expresidente no tiene poder real en un PRO que se ve cada vez más alineado al proyecto político libertario.

En esa línea se pronunciaron fuentes del PRO bonaerense luego de un asado realizado en la sede partidaria el martes a la noche, sin la presencia del expresidente Macri.

Tal como había adelantado esta semana A24.com, Milei confirmó que Patricia Bullrich, como jefa del bloque de senadores de LLA y Martín Menem que espera ser reelecto como presidente de Diputados, serán los nexos de la Casa Rosada con los bloques del oficialismo y la oposición en las negociaciones en el Senado y en Diputados.

El mensaje de Milei hacia adentro y hacia los bloques parlamentarios, fue ratificar que tras el triunfo electoral del 26 de octubre, Karina Milei es la jefa política del espacio político del gobierno y la que tendrá la palabra final en las negociaciones con la oposición, aunque seguirá funcionando la mesa política del gobierno a la que se integrará Diego Santilli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1986114907801354308&partner=&hide_thread=false

Cerca de Ritondo confirmaron que el jefe del bloque del PRO, "va a seguir trabajando como desde el minuto uno, aportando a que el país pueda salir adelante como lo viene haciendo desde el balotaje del 2023".

Y agregaron que el PRO "siempre mantendrá la identidad defendiendo lo que consideran importante en pos de lograr que los cambios que Argentina necesita sean de verdad y de largo plazo".

Sobre la crisis en la relación entre Macri y los Milei, desde el bloque del PRO sostuvieron que el expresidente "Mauricio siempre fue muy claro y transparente con Javier. Lo acompañó en los momentos más difíciles, cuando pocos lo hacían, y también fue sincero cuando tuvo que marcar diferencias o decir cosas que no gustaban".

Señalan que "son dos líderes de espacios distintos, pero con un respeto mutuo y con una convicción compartida, que es que la Argentina salga adelante" y agregaron que "así como en su momento opinó sobre la salida del jefe de Gabinete, Guillermo Francos con total sinceridad, también reconoció y celebró la designación del Colo después.

Ritondo sostiene que "los equipos de Gobierno los define el Presidente" y aunque desde el PRO "pueden gustar más o menos esas decisiones, pero está claro que Milei es quien conduce el gobierno y quien elige con qué equipo quiere llevar adelante su tarea".

