La Joaqui volvió a MasterChef Celebrity y sorprendió al contar un secreto de Luck Ra: "Él es..."

Embed

Cuánto hace que están en pareja La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra se convirtieron en una de las parejas más populares del mundo de la música urbana argentina. Aunque ambos ya eran reconocidos por sus carreras, su vínculo amoroso comenzó a tomar fuerza a mediados de 2024, cuando decidieron blanquear públicamente la relación a través de las redes sociales.

Fue el 26 de junio de 2024 cuando los artistas confirmaron su noviazgo con una foto que rápidamente se volvió viral. En la imagen, se los veía abrazados, sonrientes y con un mensaje que decía. Desde entonces, sus seguidores celebran cada aparición conjunta y los comentarios de cariño no se hicieron esperar.

Su historia, sin embargo, ya tenía antecedentes: se habían conocido tiempo antes durante una colaboración musical y distintos encuentros en festivales y eventos del género. Con una química evidente y una conexión artística natural, el vínculo fue creciendo hasta transformarse en una relación sentimental.

A lo largo de 2025, la pareja continúa consolidándose, incluso participando en proyectos compartidos. La reciente aparición de La Joaqui en MasterChef Celebrity (Telefe) incluyó una mención especial a su pareja, a quien destacó por su apoyo constante y por tener un talento y una humildad que no todos conocen. Además, tan grande fue el acompañamiento que él mismo la reemplazó cuando ella se ausentó en el certamen culinario.

Entre tanto amor, La Joaqui y Luck Ra se consolidan como una de las duplas más queridas del ambiente musical, combinando carisma, talento y un romance que no deja de crecer con el paso del tiempo.