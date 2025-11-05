La Joaqui volvió a MasterChef Celebrity y sorprendió al contar un secreto de Luck Ra: "Él es..."
La Joaqui regresó a MasterChef Celebrity (Telefe) y destacó la participación de Luck Ra, su pareja, en el certamen culinario. Además, sorprendió al revelar un detalle desconocido de la vida en pareja.
La Joaqui volvió a MasterChef Celebrity (Telefe) luego de haberse ausentado temporalmente por compromisos personales y profesionales. Durante su ausencia, el lugar fue ocupado ni más ni menos que por Luck Ra, quien sorprendió al jurado con su buena performance.
"Habrás visto lo bien que te cuidó tu lugar Luck Ra, la verdad impresionante", compartió Wanda Nara y la participante expresó un dato que parece haber quedado al descubierto durante su paso por el reality culinario y de la vida en pareja también: "Se puede decir que mi marido cocina mejor que yo... No es mi marido, soy de tu escuela, estoy manifestando".
Entonces la conductora recordó una conversación que tuvo con el cantante y comentó en todo descontracturado: "Pero él es de la escuela moderna, no quiere mucho los papeles, es más de la bendición".
En cuanto al paso del artista por la competencia, la cantante expresó: "Él es un sensible, estaba feliz, me dijo que quería volver y todo, la pasó bien, estuvo feliz acá". Entonces comentó que es su primera vez en el balcón y que fue gracias a su novio.
Cuánto hace que están en pareja La Joaqui y Luck Ra
La Joaqui y Luck Ra se convirtieron en una de las parejas más populares del mundo de la música urbana argentina. Aunque ambos ya eran reconocidos por sus carreras, su vínculo amoroso comenzó a tomar fuerza a mediados de 2024, cuando decidieron blanquear públicamente la relación a través de las redes sociales.
Fue el 26 de junio de 2024 cuando los artistas confirmaron su noviazgo con una foto que rápidamente se volvió viral. En la imagen, se los veía abrazados, sonrientes y con un mensaje que decía. Desde entonces, sus seguidores celebran cada aparición conjunta y los comentarios de cariño no se hicieron esperar.
Su historia, sin embargo, ya tenía antecedentes: se habían conocido tiempo antes durante una colaboración musical y distintos encuentros en festivales y eventos del género. Con una química evidente y una conexión artística natural, el vínculo fue creciendo hasta transformarse en una relación sentimental.
A lo largo de 2025, la pareja continúa consolidándose, incluso participando en proyectos compartidos. La reciente aparición de La Joaqui en MasterChef Celebrity (Telefe) incluyó una mención especial a su pareja, a quien destacó por su apoyo constante y por tener un talento y una humildad que no todos conocen. Además, tan grande fue el acompañamiento que él mismo la reemplazó cuando ella se ausentó en el certamen culinario.
Entre tanto amor, La Joaqui y Luck Ra se consolidan como una de las duplas más queridas del ambiente musical, combinando carisma, talento y un romance que no deja de crecer con el paso del tiempo.