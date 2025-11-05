Lionel Messi fue distinguido en Miami y habló del futuro: "Estoy empezando en..."

Qué contó Messi sobre su carrera y los desafíos personales

Durante el diálogo, Messi recordó su infancia en Rosario, su paso por el Barcelona, su etapa en el Paris Saint-Germain (PSG) y las dificultades de emigrar a Europa siendo un adolescente.

“No fue fácil. Más allá de que siempre estuve acompañado, fue un cambio muy grande para mí. Era todo nuevo... nosotros teníamos la vida en Rosario. Era empezar de cero”, relató el futbolista, con tono reflexivo.

También habló del momento más esperado de su carrera: la consagración en el Mundial de Qatar 2022. “Es difícil de explicar lo que significó ese título a nivel personal, familiar y para el país. Para un jugador, ganar el Mundial es lo máximo. No hay más”, señaló.

Messi incluso comparó esa emoción con una experiencia íntima: “Tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos”.

Cómo vive Messi esta nueva etapa en Miami

El jugador destacó que su llegada a Miami fue una decisión familiar y marcó un punto de equilibrio en su vida. “Creo que significa mucho elegir dónde uno quiere estar y poder hacerlo. Desde que llegué acá fue espectacular. Primero, vivir en esta ciudad increíble. Y después, el cariño de toda la gente, que desde el primer día fue impresionante”, dijo el delantero.

Messi también reflexionó sobre los sacrificios de su carrera y el valor de los pequeños momentos cotidianos. “Me perdí cumpleaños o fiestas por estar en partidos o concentraciones. Ahora disfruto de esos momentos que antes no podía”, confesó, mencionando su alegría por poder acompañar a sus hijos en sus actividades deportivas.

Qué piensa sobre el crecimiento del fútbol en Estados Unidos

En lo futbolístico, Messi resaltó el crecimiento de la MLS y la transformación que vive el deporte en el país. “Tenemos la suerte de jugar con los estadios llenos en todos lados. El fútbol creció muchísimo y se refleja cada fin de semana”, aseguró. Además, proyectó el impacto del Mundial 2026: “Será extraordinario por lo que Estados Unidos es capaz”.

Finalmente, reveló su interés por iniciar un camino empresarial cuando termine su carrera profesional: “Tengo una larga trayectoria deportiva que en algún momento se termina, y me gustaría empezar a ver qué se puede hacer. El tema empresarial es algo que me interesa. Me gustaría seguir aprendiendo porque no sé nada y estoy arrancando en esto”.