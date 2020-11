Intrigas e incertidumbre: los intendentes deshojan la margarita a la espera de una estrategia para lograr la reelección indefinida

El presidente Alberto Fernández junto a intendentes del Conurbano.

La designación de Jorge Ferraresi al frente del Ministerio de Hábitat -y de Santiago Maggiotti como su segundo- formalizó la alianza de Alberto Fernández con los intendentes del Conurbano ante el período de recelo que vive con Cristina Kirchner. Una respuesta bonaerense a los problemas de Argentina. Las incorporaciones al gabinete de los jefes de las ciudades de Avellaneda y Navarro, respectivamente -una ecuación que equivaldría a ciudad + campo-, termina de darle forma al polo de poder que el Presidente busca para el año que viene en ese león indomable que es la provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el próximo punto de esa agenda? La reelección indefinida de los intendentes, que hoy está vedada por una ley provincial sancionada en 2016 y que fija en dos los períodos consecutivos en el poder. Quienes gobiernan sus municipios desde ese período no pueden aspirar a un nuevo mandato, y eso genera ansiedad y malestar no sólo en los jefes peronistas sino también en los de Cambiemos, que ni siquiera osaron pensar en la posibilidad de preparar a un sucesor.

Como señal de compromiso, el Presidente dio recientemente el visto bueno a que se exploren vías legales para tumbar ese límite electoral en el territorio bonaerense. Pero no todo el colectivo de intendentes peronistas comparte esa posición, lo que podría dar paso a nuevas tensiones en el bullicioso Frente de Todos.

Así piensa a grandes rasgos, hoy, cada sector:

El PJ: Los caciques del peronismo son los más interesados en encontrar una vía judicial para reinterpretar o derogar la ley. "La limitación la tiene que poner el pueblo", avisó, como vocera, la vicegobernadora Verónica Magario, ex intendenta de La Matanza. Pero a lo largo de los últimos días no hubo novedades y la sensación es de incertidumbre. “Todavía no hay nada concreto”, confiaron a A24.com cerca de uno de los jefes justicialistas con mayor perfil.

En la Legislatura provincial, donde podría librarse esta batalla si no se acudiera a la Justicia, tampoco se registraron movimientos, y las ONG's que podían estar en consideración para una eventual presentación civil desmienten toda participación.

Los peronistas del Conurbano especulan también con una avanzada conjunta con sus pares de Cambiemos, que también se ven afectados por la norma. Aunque hoy es más una manifestación de deseos que un plan elaborado entre todas las partes.

La Cámpora: Lo que dice la organización de Máximo Kirchner es que no es un tema que pertenezca a la agenda de la sociedad. “Está en los medios pero no en las charlas que tenemos habitualmente, que tienen que ver con la continuidad del IFE 4; no es relevante ahora y falta mucho para eso”, descartó Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, a Radio 10. El camporismo evita tomar posición porque tiene intereses en juego: muchos dirigentes territoriales de la agrupación están preparados para suceder a jefes del PJ en el 2023, por lo que les resulta conveniente la permanencia del impedimento legal que hoy preocupa a muchos veteranos.

Mayra Mendoza y Eduardo De Pedro en el acto por el Día de la Lealtad.

También están los que, encolumnados con Cristina pero sin pertenecer a La Cámpora, ya se manifestaron a favor de tumbar la ley de 2016. “El límite para la reelección es la gente”, interpretó Pablo Zurro, de Pehuajó. “¿Quién soy yo para sacarle la reelección a una ciudad que quiere votar a un intendente porque lo ve bien y ha hecho las cosas bien?”, bramó, por su parte, Mario Secco, que lleva 5 mandatos al frente de Ensenada.

Massismo: La posición del partido es delicada porque el Frente Renovador impulsó la reforma de la ley de 2016 junto con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. “No vamos a ir en contra de lo que se votó”, aclararon en Tigre ante la consulta de A24.com. Ni Sergio Massa ni la decena de intendentes del espacio se manifestaron a favor de la avanzada del PJ -con excepción de Guillermo Britos, de Chivilcoy, que apuesta por que se mantengan las limitaciones-; y, como en otros temas de agenda, quieren mantener su visión.

Sergio Massa en el acto por el Día de la Lealtad.

Pero la presión de los otros socios de la coalición podría ser mucha, y por eso el massismo tomará posición al respecto en el congreso partidario que se hará a principios de diciembre. Se inicia la cuenta regresiva para una ceremonia que podría ser la llave.

Los peronistas del interior: Los justicialistas del interior bonaerense están a favor de la derogación, igual que sus colegas del Conurbano, pero hasta el momento no fueron tenidos en cuenta para la toma de decisiones. “Estamos igual de perjudicados que los de Cambiemos, así que si modificamos la ley saldríamos todos beneficiados”, se sincera ante este portal uno de los alcaldes rurales que tiene dos mandatos y hace votos para que en el Gran Buenos Aires hayan cerrado una estrategia.

A contramano de sus pares, Francisco “Paco” Durañona, ex intendente de San Antonio de Areco, fue uno de los peronistas que se negó a seguir en el sillón municipal. Cumplió dos mandatos (2011-2019) y dejó que dos sucesores de su espacio disputaran las PASO municipales. El ganador de esa compulsa perdió luego la elección general a manos de Cambiemos.

Los de Cambiemos: En lo formal, quieren ser consecuentes con la ley que sancionaron Vidal-Massa en 2016, aunque les juegue en contra. “No vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano”, resumen a A24.com desde un municipio del Conurbano que gobierna Juntos por el Cambio. Una posición que, de mantenerse, resultaría perjudicial para el grueso de los peronistas que exploran (y esperan) por alternativas.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, cargó contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Consultado por este portal, el intendente platense Julio Garro también fue orgánico: “Estoy a favor del límite a las re-reelecciones”, dijo por cierre de todo debate. Sin embargo reconoció que hay quienes “cuestionan desde lo jurídico legal el momento en que se aplicó la cláusula transitoria”, esto es, el año en que empezó a correr la nueva normativa, que se sancionó en 2016 pero estableció como primer mandato el iniciado en diciembre de 2015.

“Si las cosas están encaminadas, cuatro años es suficiente para hacer un mantenimiento”, opinó en su momento Néstor Grindetti, de Lanús, que en 2023 se queda sin posibilidad de renovar. “El límite a las reelecciones oxigena la política”, evaluó, por su parte, Jorge Macri, que va por tres mandatos en Vicente López pero no piensa repetir porque su objetivo es suceder a Axel Kicillof en la Gobernación.