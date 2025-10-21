A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Los detalles de su salud

Cande Tinelli debió ser operada de urgencia tras sufrir un duro accidente

Cande Tinelli debió ser intervenida quirúrgicamente luego de ser protagonista de un accidente. La noticia la dio a conocer Pepe Ochoa en LAM.

21 oct 2025, 22:07
Cande Tinelli debió ser operada de urgencia tras sufrir un duro accidente
Cande Tinelli debió ser operada de urgencia tras sufrir un duro accidente

Cande Tinelli debió ser operada de urgencia tras sufrir un duro accidente

Cande Tinelli sufrió un fuerte accidente mientras montaba a caballo, que derivó en la necesidad de operarse una mano.

Este lunes, la hija de Marcelo Tinelli se encontraba grabando unas escenas para el reality familiar en el Hípico, cuando sufrió el incidente y tuvo que ser asistida de manera inmediata. La noticia fue confirmada por Pepe Ochoa en LAM (América TV) quien detalló cómo se produjo el golpe.

"Estaba en una situación de grabación y sucedió un accidente. Ella siguió, pero cuando terminaron se dio cuenta que una parte de su cuerpo estaba rota", introdujo en primera instancia. Y agregó: "Se rompió la mano".

Según contó el panelista, el incidente ocurrió de manera inesperada: "Estaba grabando para el reality y se calló de una manera tonta, y siguió".

En su cuenta personal de Instagram, la cantante explicó cómo se siente y bromeó al respecto, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores: "¿Y vos cómo arrancaste la semana?".

Cande Tinelli historia

Cómo reaccionó Cande Tinelli a la separación de Marcelo Tinelli

A pocas horas de que Marcelo Tinelli anunciara su separación de Milett Figueroa a fines de septiembre, Cande Tinelli hizo un pícaro comentario al respecto.

La cantante, a quien se le había atribuido la versión de que no se llevaba bien con la modelo peruana, tarareó irónicamente: “Graciasssss. Gracias, Milett”, parafraseando al "Maestruli", personaje de Sebastián Almada que también forma parte de este nuevo programa.

En ese momento, Marcelo la detuvo con un gesto corporal y con la mirada. “No, gracias, no”, deslizó, extendiendo una de sus manos en señal de stop. “Le quiero decir a ella, a su familia y a la gente de Perú muchas gracias y espero verla muy pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”, concluyó, poniendo paños fríos tras el gesto de Cande.

Embed

15 días después de anunciar su separación, finalmente se confirmó que la pareja que se conoció en Bailando por un Sueño había decidido darle una nueva oportunidad al amor.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Candelaria Tinelli

Lo más visto