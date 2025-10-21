Cande Tinelli debió ser operada de urgencia tras sufrir un duro accidente

En su cuenta personal de Instagram, la cantante explicó cómo se siente y bromeó al respecto, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores: "¿Y vos cómo arrancaste la semana?".

Cande Tinelli historia

Cómo reaccionó Cande Tinelli a la separación de Marcelo Tinelli

A pocas horas de que Marcelo Tinelli anunciara su separación de Milett Figueroa a fines de septiembre, Cande Tinelli hizo un pícaro comentario al respecto.

La cantante, a quien se le había atribuido la versión de que no se llevaba bien con la modelo peruana, tarareó irónicamente: “Graciasssss. Gracias, Milett”, parafraseando al "Maestruli", personaje de Sebastián Almada que también forma parte de este nuevo programa.

En ese momento, Marcelo la detuvo con un gesto corporal y con la mirada. “No, gracias, no”, deslizó, extendiendo una de sus manos en señal de stop. “Le quiero decir a ella, a su familia y a la gente de Perú muchas gracias y espero verla muy pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”, concluyó, poniendo paños fríos tras el gesto de Cande.

15 días después de anunciar su separación, finalmente se confirmó que la pareja que se conoció en Bailando por un Sueño había decidido darle una nueva oportunidad al amor.