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Wanda Nara habló tras llegar a la Argentina y apuntó fuerte contra Mauro Icardi: "Se va a arrepentir"

Wanda Nara charló con Pamela David en Desayuno Americano y se refirió al conflicto judicial con Mauro Icardi que pasa por el momento de mayor tensión.

5 ago 2026, 09:40
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Wanda Nara habló tras llegar a la Argentina y apuntó fuerte contra Mauro Icardi: Se va a arrepentir

Wanda Nara habló tras llegar a la Argentina y apuntó fuerte contra Mauro Icardi: "Se va a arrepentir"

Wanda Nara habló tras llegar a la Argentina y apuntó fuerte contra Mauro Icardi: Se va a arrepentir

Wanda Nara habló tras llegar a la Argentina y apuntó fuerte contra Mauro Icardi: "Se va a arrepentir"

Wanda Nara habló tras llegar a la Argentina después del conflicto con Mauro Icardi por el pasaporte de sus hijas y conocerse del embargo de la casa de los sueños. En charla con Pamela David en Desayuno Americano (América Tv), la mediática se refirió a su duro conflicto legal con el futbolista.

"Es una lucha de muchas mamás pero te puedo asegurar que Argentina con respecto a otros países está muy avanzado con el tema de los derechos de los niños y las prohibiciones que salen rápido de un papá que no paga. Pero si entiendo son sueldos y porcentajes diferentes. Tenés un papá que está pidiendo todo el tiempo la restitución a Turquía que es un disparate. Yo sé cómo cuido el dinero de ellas y en qué lo gasto y no les falta nada hasta que el padre quiera o no pagar lo que debe pagar", comenzó su relato.

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Sobre el embargo de la casa de los sueños, comentó: "Así lo decidió la Justicia. En su momento Mauro estuvo de acuerdo y pidió a Santa Bárbara como compensación de alimentos futuros. Fue él con Ana (Rosenfeld) que lo armaron y me parece raro que ahora opine diferente. Esa casa va a ser para las nenas".

En cuanto a las expresiones de Mauro Icardi vía redes, Wanda Nara aseguró: "Todos los agravios hacia un juez de la Nación habla de los pocos límites que tiene porque imaginate que una persona que se atrave a insultar públicamente a un juez lo que puede hacer en la intimidad. Yo siempre hablé de violencia y se me subestimó. Muchas cosas que se ven en redes son violentas y habría que poner un stop y decir basta con la violencia".

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"Ese rompecabezas gigante lo armaron mis propias hijas como actividad después de seis meses que no veían a su papá y son cosas que son violentas para un nene. Lo primero que quiere hacer un nene es jugar con su papá no ponerse a hacer un rompecabezas de la novia. Entonces hay un montón de microviolencias que a las nenas le van a generar o no un trauma, eso lo dirán sus terapeutas, pero hay que cuidarlas", comentó Wanda Nara tras la polémica foto que subió su ex a las redes.

Y aclaró sobre el monto del embargo en la casa: "Ese amparo no se puede apelar y el día que él quiera vender esa casa va a tener que separar esos tres millones para el futuro de las nenas. Esta medida está hace mucho tiempo. Los expedientes priorizana a los menores. Tres millones es una suma millonaria pero es el 3 por ciento de su sueldo, contrato que generé yo".

Sobre el accionar de su ex, Wanda Nara comentó: "Se está equivocando en todo lo que hace, se va a arrepentir y el tiempo me dará la razón. No hay nada que justifique que un papá le haga la vida imposible a una mamá que está las 24 horas con sus hijas... A mí si querés haceme lo que quieras pero con las nenas no".

"Con Maxi (López) estuve mucho tiempo peleada porque en la separación sentía que no priorizaba los chicos, se lo pude decir, y después con el tiempo entendió que siempre quise lo mejor para los nenes. Los conozco a los dos pero Mauro es un poquito más complicado. La violencia la podemos ver en sus redes", concluyó desde Ezeiza.

     

 

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