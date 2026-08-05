Wanda Nara habló tras llegar a la Argentina y apuntó fuerte contra Mauro Icardi: "Se va a arrepentir"

La revelación del cuadro que mostró Mauro Icardi con una imagen con la China Suárez

"Ese rompecabezas gigante lo armaron mis propias hijas como actividad después de seis meses que no veían a su papá y son cosas que son violentas para un nene. Lo primero que quiere hacer un nene es jugar con su papá no ponerse a hacer un rompecabezas de la novia. Entonces hay un montón de microviolencias que a las nenas le van a generar o no un trauma, eso lo dirán sus terapeutas, pero hay que cuidarlas", comentó Wanda Nara tras la polémica foto que subió su ex a las redes.

Y aclaró sobre el monto del embargo en la casa: "Ese amparo no se puede apelar y el día que él quiera vender esa casa va a tener que separar esos tres millones para el futuro de las nenas. Esta medida está hace mucho tiempo. Los expedientes priorizana a los menores. Tres millones es una suma millonaria pero es el 3 por ciento de su sueldo, contrato que generé yo".

Sobre el accionar de su ex, Wanda Nara comentó: "Se está equivocando en todo lo que hace, se va a arrepentir y el tiempo me dará la razón. No hay nada que justifique que un papá le haga la vida imposible a una mamá que está las 24 horas con sus hijas... A mí si querés haceme lo que quieras pero con las nenas no".

"Con Maxi (López) estuve mucho tiempo peleada porque en la separación sentía que no priorizaba los chicos, se lo pude decir, y después con el tiempo entendió que siempre quise lo mejor para los nenes. Los conozco a los dos pero Mauro es un poquito más complicado. La violencia la podemos ver en sus redes", concluyó desde Ezeiza.