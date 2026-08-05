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Tini Stoessel viajó a París y un detalle encendió las sospechas: ¿fue por su vestido de novia?

Una tierna postal de Tini Stoessel con su perrita Fifi terminó generando un inesperado revuelo: un emoji fue interpretado por sus seguidores como una señal de compromiso con Rodrigo de Paul. ¿Los preparativos del casamiento ya están en marcha?

5 ago 2026, 09:42
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Tini Stoessel viajó a París y un detalle encendió las sospechas: ¿fue por su vestido de novia?

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Tini Stoessel viajó a París y un detalle encendió las sospechas: ¿fue por su vestido de novia?

Tini Stoessel volvió a ubicarse en el centro de la escena luego de compartir una publicación desde París que despertó todo tipo de comentarios entre sus más de 21 millones de seguidores. La cantante viajó a la capital francesa acompañada por su inseparable perrita Fifi y mostró algunos momentos de su estadía, aunque un pequeño detalle terminó siendo el verdadero protagonista de la publicación y reactivó las versiones sobre un posible casamiento con Rodrigo De Paul.

A través de sus redes sociales, la artista subió una serie de imágenes en las que se la ve recorriendo distintos rincones de la ciudad. En las fotografías aparece caminando por las calles parisinas, disfrutando de un momento de descanso con la Torre Eiffel de fondo y compartiendo un café en compañía de su mascota, en un escenario que rápidamente captó la atención de sus fanáticos.

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Más allá de las postales, lo que realmente generó una ola de especulaciones fue el mensaje que eligió para acompañar el posteo. Lejos de escribir un texto, Tini Stoessel optó por publicar únicamente el emoji de un anillo de compromiso, un símbolo que fue interpretado por muchos usuarios como una posible señal sobre su presente amoroso.

Ese simple gesto alcanzó para que las redes sociales se llenaran de comentarios y teorías vinculadas a su relación con Rodrigo De Paul. En cuestión de minutos, numerosos seguidores comenzaron a asociar el emoji con las versiones que desde hace tiempo hablan de una posible boda entre la cantante y el futbolista de la Selección Argentina.

El posteo apareció, además, en un contexto en el que los rumores sobre un eventual casamiento de la pareja vienen creciendo con fuerza. Por ese motivo, varios usuarios se preguntaron si el viaje a París podría estar relacionado con los preparativos del enlace y hasta deslizaron la posibilidad de que la artista hubiera elegido ese destino para buscar su vestido de novia, teniendo en cuenta que se trata de una de las capitales internacionales de la moda.

Por el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul realizaron declaraciones públicas para confirmar un compromiso ni dieron a conocer una eventual fecha de casamiento. Aun así, el llamativo emoji elegido por la cantante y el destino desde el que compartió las imágenes alcanzaron para alimentar nuevamente las especulaciones de sus seguidores, que permanecen atentos a cualquier señal de la pareja mientras esperan una confirmación oficial.

Qué dijo el papá de Rodrigo de Paul sobre el casamiento de su hijo con Tini Stoessel

Después de repasar la actualidad deportiva y hacer un balance del Mundial, Moria Casán sorprendió con una pregunta sobre la vida sentimental de Rodrigo de Paul durante la entrevista que mantuvo con Roberto de Paul, padre del futbolista. La conductora puso sobre la mesa los rumores que desde hace semanas rodean a la pareja del mediocampista con Tini Stoessel y consultó por una posible boda.

En plena emisión de La Mañana con Moria (El Trece), la diva fue directa y quiso saber cómo atraviesan su presente la cantante y el jugador de la Selección Argentina. "¿Cómo se lleva con Tini? ¿Viene el casamiento? ¿Está contento?", preguntó. Entre risas, Roberto de Paul evitó confirmar cualquier versión y respondió con humor: "Invitación al casamiento todavía no recibí", provocando la reacción del estudio.

Más adelante, el padre del campeón del mundo habló del vínculo que mantiene con Tini Stoessel y dejó en evidencia la buena imagen que tiene de ella. Ante la consulta sobre si la conocía personalmente, contestó sin vueltas: "La conozco, es muy compañera de Rodrigo, muy tierna, muy amable, muy agradable".

Además, destacó el lugar que ocupa la artista en la vida de su hijo y la relación que construyeron juntos. "Rodrigo se apoya mucho en Tini. Charlan mucho. Se apoyan mucho. Son muy compañeros. La veo muy centrada. Es un 10", expresó, resaltando la complicidad y el acompañamiento mutuo que observa entre ambos.

Las especulaciones sobre un eventual casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul vienen creciendo desde hace un tiempo. Los rumores cobraron aún más fuerza después de que en LAM mencionaran una fecha que tendría un significado especial para el futbolista: el 18 de diciembre, jornada en la que la Selección Argentina conquistó el Mundial de Qatar 2022 tras imponerse a Francia en la recordada final.

     

 

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