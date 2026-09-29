En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Karina Milei
Casa Rosada

La Mesa Política del Gobierno se reúne antes del viaje de Milei a París: los temas en la agenda

Karina Milei encabezará el encuentro de este martes con los principales referentes del oficialismo. El Gobierno busca ordenar la agenda legislativa y avanzar en acuerdos con los gobernadores por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

La Mesa Política del Gobierno se reúne antes del viaje de Milei a París. (Foto: archivo)

La Mesa Política del Gobierno se reúne antes del viaje de Milei a París. (Foto: archivo)
Leé también Bullrich desmintió a Santilli por los cambios en el Presupuesto y pidió una Mesa Política
Bullrich desmintió a Santilli por los cambios en el Presupuesto

La reunión estará encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y tendrá como uno de sus principales objetivos repasar las iniciativas que el oficialismo busca impulsar durante las próximas semanas. Entre ellas aparecen el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que incluye el debate sobre las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El encuentro se desarrollará desde las 13 horas y contará con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional, Eduardo Menem; el asesor Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El Gobierno busca ordenar los proyectos que quiere llevar al Congreso

La discusión legislativa ocupa un lugar central en la agenda oficialista. El proyecto de Presupuesto 2027 es una de las prioridades, mientras que el Ejecutivo también pretende avanzar con distintas iniciativas que todavía deben atravesar el Congreso.

En Diputados continúan las discusiones en comisiones sobre los proyectos vinculados con el endeudamiento familiar y la morosidad. También avanza el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

A esto se suma el debate sobre la situación del Régimen de Emergencia en Discapacidad y las modificaciones propuestas por el Gobierno. En paralelo, los bloques legislativos analizan el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en comisiones está previsto para las próximas semanas.

La reforma electoral también forma parte de las prioridades de la Casa Rosada, ya que el Gobierno pretende avanzar con la modificación del sistema de primarias, aunque todavía debe reunir los apoyos necesarios en el Congreso.

La negociación con los gobernadores es clave para ese objetivo debido al peso que tienen sus legisladores tanto en Diputados como en el Senado. En las últimas semanas, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo reuniones con distintos mandatarios provinciales para conversar sobre la agenda parlamentaria y las demandas de cada distrito.

En ese marco, el oficialismo busca aprovechar el viaje presidencial a Francia para profundizar esas conversaciones. Milei, Santilli y otros integrantes de la comitiva mantendrán encuentros con gobernadores que participarán de la Argentina Week en París.

Los proyectos que el oficialismo tiene por delante

Además del Presupuesto 2027 y la reforma electoral, el Gobierno deberá seguir de cerca el tratamiento de otras iniciativas que avanzaron durante las últimas semanas.

Entre ellas se encuentra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que fue aprobada con modificaciones en el Senado y debe volver a ser analizada por Diputados. También quedaron incorporados a la agenda oficialista otros proyectos vinculados con cuestiones económicas y de seguridad.

La estrategia de la Casa Rosada estará atravesada por la necesidad de conseguir acuerdos con bloques aliados y con legisladores que responden a los gobernadores. Por eso, la negociación política con las provincias será uno de los ejes centrales de las próximas semanas.

En pocas palabras

  • Mesa Política: Se reunirá Karina Milei para ordenar la agenda legislativa y definir próximos pasos del oficialismo.
  • Temas clave: Se abordarán el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, incluyendo el debate sobre las PASO.
  • Agenda legislativa: Se buscarán acuerdos con gobernadores para avanzar en proyectos clave antes del viaje de Javier Milei a París.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Karina Milei mesa politica
Notas relacionadas
La Mesa Política se reúne con la presencia de Karina Milei y Patricia Bullrich
Tras las diferencias por Discapacidad, la mesa política se reunió en Casa Rosada
La confianza en el Gobierno cayó 5,9% y así igualó uno de los niveles más bajos de la era Milei

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar