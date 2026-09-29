La Mesa Política del Gobierno se reúne antes del viaje de Milei a París: los temas en la agenda

En Diputados continúan las discusiones en comisiones sobre los proyectos vinculados con el endeudamiento familiar y la morosidad. También avanza el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

A esto se suma el debate sobre la situación del Régimen de Emergencia en Discapacidad y las modificaciones propuestas por el Gobierno. En paralelo, los bloques legislativos analizan el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en comisiones está previsto para las próximas semanas.

La reforma electoral también forma parte de las prioridades de la Casa Rosada, ya que el Gobierno pretende avanzar con la modificación del sistema de primarias, aunque todavía debe reunir los apoyos necesarios en el Congreso.

La negociación con los gobernadores es clave para ese objetivo debido al peso que tienen sus legisladores tanto en Diputados como en el Senado. En las últimas semanas, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo reuniones con distintos mandatarios provinciales para conversar sobre la agenda parlamentaria y las demandas de cada distrito.

En ese marco, el oficialismo busca aprovechar el viaje presidencial a Francia para profundizar esas conversaciones. Milei, Santilli y otros integrantes de la comitiva mantendrán encuentros con gobernadores que participarán de la Argentina Week en París.

Los proyectos que el oficialismo tiene por delante

Además del Presupuesto 2027 y la reforma electoral, el Gobierno deberá seguir de cerca el tratamiento de otras iniciativas que avanzaron durante las últimas semanas.

Entre ellas se encuentra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que fue aprobada con modificaciones en el Senado y debe volver a ser analizada por Diputados. También quedaron incorporados a la agenda oficialista otros proyectos vinculados con cuestiones económicas y de seguridad.

La estrategia de la Casa Rosada estará atravesada por la necesidad de conseguir acuerdos con bloques aliados y con legisladores que responden a los gobernadores. Por eso, la negociación política con las provincias será uno de los ejes centrales de las próximas semanas.