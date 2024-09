Javier Milei cuestionó a Juan Román Riquelme tras la derrota de Boca frente a River

De esta manera, Javier Milei cargó contra la dirigencia de Boca, más precisamente contra Juan Román Riquelme, por la derrota ante River, al advertir que “en la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos”.

Así se expresó el mandatario en sus redes sociales, donde acompañó su publicación con la foto de una bandera de la hinchada Xeneize dedicada a Juan Román Riquelme.

Embed No hay tal cosa como un almuerzo gratis. En la economía, como en la vida misma, podés hacer todo lo que quieras, lo que no puedes es evitar pagar los costos. pic.twitter.com/s3KnUHDDEP — Javier Milei (@JMilei) September 21, 2024

Milei siempre reconoció su amor por Boca. Simpatía que ya no es tal, porque dijo que dejó de ser hincha del Xeneize de un momento a otro. Y el Presidente de la Argentina no tuvo problemas en reconocer el instante preciso.

“Cuando Angelici (expresidente de Boca) echó a Falcioni, a pesar de haber hecho una excelente campaña, para traer a Riquelme ya en la última época me pareció que eso era un acto populista”, confirmaba hace tres años durante una entrevista.

Javier Milei había dicho que dejó de ser hincha de Boca

Y agregaba: “Bastante con que vivo en un país populista como para además ser hincha de un equipo que toma decisiones populistas. Dejé de ser de Boca”.

Además de su malestar por aquel último regreso de Riquelme, Milei arremetió contra Fernando Gago: “Es más, me hice anti Boca cuando jugaba Gago. Como no juega más, solo no soy de Boca”, admitía.

“A mí Riquelme me encanta, pero tuvo tres etapas. En la tercera era claro que no iba a funcionar... y no funcionó”, admitía Milei, que dijo que ese alejamiento se terminó de confirmar con la contratación de Gago. “A mí me parece la gran mentira del fútbol argentino. Es un 5 que tiene menos marca que La Salada”.