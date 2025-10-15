Expectativa en los mercados tras los dichos del presidente de EE.UU.: el dólar, las acciones y los bonos

Dólar oficial: venta, 1.415 pesos

Dólar Mayorista: venta, 1.360 pesos

Dólar Blue: venta, 1.420 pesos

Dólar CCL: venta 1.475 pesos

Dólar MEP: venta 1.454 pesos

Rebote prudente en Wall Street

Las acciones, tras ese mal "arranque" previo, tienen un pequeño rebote. No muy significativo porque en la mayoría de los casos no llegan al 1%. Se destaca Pampa Energía que trepa un 3% y Supervielle con el 3,8%.

Los bonos soberanos, también repuntan levemente

La promesa de comprar bonos argentinos por parte del Tesoro de los Estados Unidos, tampoco se confirmó en el encuentro de Washington. Tal vez por eso, esta mañana estuvieron en baja en el arranque, pero ahora, tienen una leve recuperación:

GD30: sube 0,3%

GD46: sube 0,2%

AL29: sube 0,2%

AL30: sube 0,1%

Del riesgo país, habrá que esperar hasta el final de la rueda, desde que JP. Morgan cambió el régimen para la medición del caso argentino dejó de ser minuto a minuto. Ahora, se actualiza una vez por día. Por lo que sigue en los 1.042 puntos.

Quedaron a la espera los "grandes anuncios" de los que habló en Buenos Aires el ministro Sturzenegger. También falta conocer las "buenas noticias que llegarán" como dijo el ministro Caputo tras el desconcierto que provocaron las palabras de Donald Trump.