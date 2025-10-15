En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Washington
Argentina
Mercados financieros

Expectativa en los mercados tras los dichos del presidente de EE.UU.: el dólar, las acciones y los bonos

Donald Trump provocó un sacudón en la economía argentina y en la delegación que encabezó el presidente Javier Milei en la Casa Blanca. Cuando habló de condicionar el apoyo del Tesoro norteamericano al triunfo libertario en las elecciones, provocó una tormenta.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El mercado a la expectativa tras los dichos de Trump ante Milei. (Foto: A24.com)

El mercado a la expectativa tras los dichos de Trump ante Milei. (Foto: A24.com)
Leé también Cumbre Trump-Milei: una foto en clave geopolítica que ratifica que la suerte de la Argentina queda atada a Washington
cumbre trump-milei: una foto en clave geopolitica que ratifica que la suerte de la argentina queda atada a washington

Con ese panorama, el premarket abrió mal. Las ADR (acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street). También llegó el riesgo país de nuevo a superar los 1.000 puntos (cerró a 1.042 puntos).

Los bonos soberanos también retroceden. En un promedio de 5 puntos. Este tema es particularmente importante porque Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, en su momento, dijo que el Tesoro norteamericano compraría bonos argentinos, como señal de apoyo. Luego se completó con la compra de pesos, que hizo bajar al dólar, nuevamente, dentro de la banda cambiaria.

Pero las declaraciones de Trump afectaron al dólar que cerró en alza.

Dólar oficial: venta, 1.415 pesos

Dólar Mayorista: venta, 1.360 pesos

Dólar Blue: venta, 1.420 pesos

Dólar CCL: venta 1.475 pesos

Dólar MEP: venta 1.454 pesos

Rebote prudente en Wall Street

Las acciones, tras ese mal "arranque" previo, tienen un pequeño rebote. No muy significativo porque en la mayoría de los casos no llegan al 1%. Se destaca Pampa Energía que trepa un 3% y Supervielle con el 3,8%.

Los bonos soberanos, también repuntan levemente

La promesa de comprar bonos argentinos por parte del Tesoro de los Estados Unidos, tampoco se confirmó en el encuentro de Washington. Tal vez por eso, esta mañana estuvieron en baja en el arranque, pero ahora, tienen una leve recuperación:

GD30: sube 0,3%

GD46: sube 0,2%

AL29: sube 0,2%

AL30: sube 0,1%

Del riesgo país, habrá que esperar hasta el final de la rueda, desde que JP. Morgan cambió el régimen para la medición del caso argentino dejó de ser minuto a minuto. Ahora, se actualiza una vez por día. Por lo que sigue en los 1.042 puntos.

Quedaron a la espera los "grandes anuncios" de los que habló en Buenos Aires el ministro Sturzenegger. También falta conocer las "buenas noticias que llegarán" como dijo el ministro Caputo tras el desconcierto que provocaron las palabras de Donald Trump.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Washington Argentina Casa Blanca Dólar Javier Milei Donald Trump
Notas relacionadas
La ironía de CFK sobre las elecciones después de la cumbre Milei-Trump: "Argentinos, ya saben lo que hay que hacer"
La cumbre Trump-Milei dejó más dudas que certezas y el Gobierno quemó la última carta antes de las elecciones
Milei tras la reunión con Trump: "La principal potencia continuará apoyándonos, salvo que volvamos a abrazar el populismo"
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar