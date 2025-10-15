La Corte Suprema incorpora resúmenes con IA para facilitar la consulta de fallos judiciales

¿A quién no le pasó de tener una situación judicial que resolver y no entender nada de lo que escriben jueces y abogados? La Corte Suprema de Justicia de la Nación encontró una solución. Incorporó una nueva funcionalidad en su sitio web para mejorar la consulta de fallos judiciales. Desde ahora, cada sentencia publicada por tribunales federales y nacionales incluirá un resumen automático generado con inteligencia artificial. La iniciativa fue desarrollada por la Dirección de Sistemas y forma parte de los lineamientos de la acordada 10/2025.