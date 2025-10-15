La Corte Suprema incorpora resúmenes con IA para facilitar la consulta de fallos judiciales

"Acercar la Justicia al público"

La función está disponible en el portal de la Corte Suprema, dentro del apartado de tribunales federales y nacionales. Cada resolución se presenta ahora con una vista mejorada y acompañada por un resumen textual que prioriza la claridad informativa.

La mejora apunta especialmente a usuarios no especializados, que frecuentemente enfrentan dificultades para interpretar el lenguaje técnico jurídico. Al automatizar la generación de resúmenes, el sistema contribuye a reducir esas barreras sin alterar el contenido original del fallo.

Según la información oficial, la herramienta se activa exclusivamente para sentencias ingresadas al sistema LEX100, en línea con los criterios de publicación fijados por la Corte. No se aplicará, por el momento, a resoluciones anteriores a la implementación de la acordada 10/2025.

El sitio actualizado puede consultarse en https://www.csjn.gov.ar/tribunales-federales-nacionales/inicio.html donde ya están disponibles los primeros fallos con resúmenes automatizados.