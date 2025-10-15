En vivo Radio La Red
La Corte Suprema incorpora resúmenes con IA para facilitar la consulta de fallos judiciales

Desde ahora, las sentencias de tribunales federales y nacionales incluyen un resumen en "lenguaje claro" generado con inteligencia artificial. Buscan acercar la justicia a la ciudadanía.

¿A quién no le pasó de tener una situación judicial que resolver y no entender nada de lo que escriben jueces y abogados? La Corte Suprema de Justicia de la Nación encontró una solución. Incorporó una nueva funcionalidad en su sitio web para mejorar la consulta de fallos judiciales. Desde ahora, cada sentencia publicada por tribunales federales y nacionales incluirá un resumen automático generado con inteligencia artificial. La iniciativa fue desarrollada por la Dirección de Sistemas y forma parte de los lineamientos de la acordada 10/2025.

El nuevo sistema no solo renueva la presentación visual de las sentencias, sino que también busca mejorar su comprensión para toda la ciudadanía. “Este resumen está diseñado en un lenguaje claro y accesible, lo que permite un rápido entendimiento del contenido de las sentencias para todas las personas que acceden al sitio web”, indicaron desde la Suprema Corte.

“De esta forma, se facilita un acceso más comprensible a la Justicia, eliminando barreras técnicas, contribuyendo a una mayor transparencia y a un mejor entendimiento del funcionamiento del sistema judicial”, añadió la Corte sobre los objetivos del cambio.

Según informaron, esta implementación aplica a todos los fallos que se publican desde el sistema LEX100 en todos los tribunales federales y nacionales.

"Acercar la Justicia al público"

La función está disponible en el portal de la Corte Suprema, dentro del apartado de tribunales federales y nacionales. Cada resolución se presenta ahora con una vista mejorada y acompañada por un resumen textual que prioriza la claridad informativa.

La mejora apunta especialmente a usuarios no especializados, que frecuentemente enfrentan dificultades para interpretar el lenguaje técnico jurídico. Al automatizar la generación de resúmenes, el sistema contribuye a reducir esas barreras sin alterar el contenido original del fallo.

Según la información oficial, la herramienta se activa exclusivamente para sentencias ingresadas al sistema LEX100, en línea con los criterios de publicación fijados por la Corte. No se aplicará, por el momento, a resoluciones anteriores a la implementación de la acordada 10/2025.

El sitio actualizado puede consultarse en https://www.csjn.gov.ar/tribunales-federales-nacionales/inicio.html donde ya están disponibles los primeros fallos con resúmenes automatizados.

