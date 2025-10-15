Javier Milei en exclusiva con A24: "Este ruido se termina el 26 de octubre"

Qué dijo Milei sobre los "aspectos" del apoyo de EE.UU.

El mandatario explicó de los "distintos aspectos" de la ayuda de Estados Unidos a Argentina. "El swap no es tomar deuda, es un intercambio de monedas. La reservas federal tiene 20 mil millones disponibles para nosotros y ellos tienen el equivalente en pesos", explicó del primer respaldo.

Después explicó que "ahora tenemos 20 mil millones de dólares más para atender los problemas de deuda", de acuerdo al anuncio que el mismo secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Además, agregó que habrá un anuncio de "ventajas comerciales". "Estados Unidos ha jugado fuerte", amplió y manifestó que "no son rescates financieros".

"Este dinero que ingresa es para pagar deuda. Si en enero no tenemos acceso a los mercados de capitales, ejecutamos el swap y pagamos", adelantó sobre la maniobra para garantizar el pago de los vencimientos de deuda que vencen entrante por 8.500 millones de dólares.

Las declaraciones de Donald Trump

El mandatario reprochó que "se hizo una malinterpretación muy maliciosa" de la declaración de Trump sobre el apoyo a la Argentina condicionado por las elecciones. "Él manifiesta un apoyo total y absoluto a mí. Mientras yo sea presidente, el apoyo lo tenemos", destacó al enfatizar que el apoyo de Trump está asegurado "hasta, al menos, 2027". "Acá al status quo quiere que a Argentina le vaya mal", denunció.

Al respecto, remarcó que el "propio Trump lo aclaró" con una publicación en redes sociales. Además, puntualizó que a la oposición Trump la define como "comunista".

Además, el Presidente analizó que el "descalabro" en la economía "lo produce la oposición" con su "parte destructiva". "Empezó a hacer proyectos directamente con un claro objetivo destituyente. No pasó nunca en la Argentina un nivel de agresividad y de violencia institucional por parte del Congreso... Ellos son los que transgreden los límites de la política", reclamó.

El "riesgo kuka" y el post 26 de octubre

El Presidente explicó que cuando un país "tiene políticos que le gusta la demagogia" ahí "aparece el riesgo país", que genera, a la vez, que "suba la tasa de interés". "Por eso, nosotros hablamos del riesgo Kuka", expresó.

"Todo este ruido lo fue generando el Congreso. Después de octubre, terminada la elección (ese ruido se termina) cuando vean cómo queda la composición del Congreso y cuando tengamos que avanzar en las reformas que importan".

"Podemos tener matices con el resto del espectro no kirchnerista, pero todos sabemos que hace falta una reforma tributaria y laboral", agregó.

Además, confirmó que después de las elecciones va a haber "algunos cambios" en el Gabinete. "Se hará las evaluaciones y se decidirá en función de cómo tenemos que seguir para adelante".

La consulta de Feinmann sobre el "dinero en la gente"

Ante la pregunta de Feinmann sobre la "falta de dinero en la gente", el Presidente respondió: "¿Qué quiere que lo emita? Va a tener menos", señaló y explicó que así el "nivel de actividad va a ser más bajo, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad".

"No lo resuelvo imprimiendo papelitos. Así lo hizo el gobierno anterior y flor de despiole nos dejó", manifestó.

"Lo más beneficiados de todo esto fueron los trabajadores. El impuesto inflacionario es el impuesto más regresivo de todos. ¿A quién le pega con más fuerza (la inflación)? A los trabajadores", remarcó el Presidente y señaló que "lo que se le regalaba en subsidio" a ese sector, lo que se le restaba "en inflación era mucho más proporcionalmente". "Por eso, la pobreza cayó", explicó al recalcar haber sacado a "12 millones" de personas y reivindicó que "cuando se toman los números, estamos mejor".

Además, indicó que "la inflación sigue en su sendero a la baja" y manifestó que la situación económica de la clase trabajadores "se resuelve con crecimiento económico".

La definición de Taiana "montonero asesino" y "poner de bombas"

"Usted puede ir para el lado de los comunistas que para donde va el kirchenerismo. Es una ruta toda rota, llena de pozos, llena de bombas", alertó sobre la opción electoral de la oposición y puntualizó sobre el candidato de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana: "Qué casualidad... Lo dije justo con el candidato que tienen en las provincias de Buenos Aires, que era un ponedor de bombas, el señor Taiana, un montonero asesino. Y un vacunado vip".