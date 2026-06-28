Javier Milei defendió a Manuel Adorni tras su salida del Gobierno: "Sigo confiando en su inocencia"

"¿Qué es eso de ejecutar gente antes de que se expida la Justicia? Sigo confiando en la inocencia de Adorni", afirmó.

Además, agregó: "Condenar a un inocente es injusto. Los argentinos no se pueden dejar engañar frente a una persona que solamente está siendo investigada y tiene la grandeza de correrse para enfrentar a la Justicia sin problema".

El Presidente también explicó que no estaba dispuesto a mantener a Adorni en una situación que afectara a su entorno familiar.

"No voy a cambiar la metodología, no voy a rendirme al utilitarismo político. Tomo las decisiones que son correctas. No puedo llevar al extremo a Manuel a que tenga que soportar que le amenacen los hijos", expresó.

Milei sostuvo que la salida de Adorni no respondió a cuestiones relacionadas con su desempeño al frente de la Jefatura de Gabinete y destacó los proyectos impulsados durante su gestión.

Según señaló, durante ese período el Gobierno logró avanzar con iniciativas como la ley de inocencia fiscal, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el acuerdo con los holdouts, la modernización laboral, la reforma de la ley de Glaciares y la baja de la edad de imputabilidad.

"No hubo problema de gestión, hubo un ataque sistemático contra un gobierno porque no les gusta", aseguró.

También cuestionó el tratamiento mediático del caso y sostuvo que, si la Justicia determina la inocencia de Adorni, quedará en evidencia el accionar de algunos medios de comunicación.

Por qué eligió a Diego Santilli

Durante la entrevista, Milei explicó que la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete forma parte de una reorganización del Ejecutivo.

"Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Lo que vamos a hacer ahora es fusionar el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete", indicó.

El Presidente remarcó que una de las principales funciones del nuevo jefe de Gabinete será fortalecer el vínculo con los gobernadores.

"Gran parte de la tarea tiene que ver con trabajar con los gobernadores. Requiere de músculo político y, desde mi punto de vista, Diego Santilli es un gran trabajador, que conoce bien el oficio", afirmó.

En ese marco, consideró que la incorporación del dirigente permitirá impulsar nuevamente la agenda del Gobierno. "El músculo político es fundamental para reimpulsar esto que parecía, en algún sentido, empastado", sostuvo.

Por último, reveló que junto a Karina Milei ya analizaban alternativas ante el desgaste que atravesaba Adorni. "Con mi hermana veíamos un deterioro anímico de Manuel y teníamos que tener una solución por si decidía no seguir. No podíamos estar librados al azar y trabajamos en tres alternativas. Por eso nos pareció que la más indicada para resolver esta situación era Santilli", concluyó.