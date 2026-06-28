Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos durante un partido del Mundial

Ambos fueron detenidos en las inmediaciones del estadio y trasladados al Centro Correccional Turner Guilford Knight. Un juez del condado de Miami-Dade encontró causa probable para avanzar y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno.

Hasta la tarde del domingo, los dos seguían alojados en el centro de detención. Ninguno publicó mensajes en sus redes sociales sobre lo ocurrido.

Cómo es el contenido que hacen los youtubers Beni Mármol y Pato Perrotta

Lautaro “Beni” Mármol y Patricio “Pato” Perrotta son dos youtubers argentinos que se hicieron conocidos por sus videos de humor, desafíos y transmisiones en vivo. Ambos acumulan cientos de miles de seguidores y forman parte de una de las duplas más populares de YouTube en Argentina.

Mármol, más conocido como Beni, tiene 20 años y es oriundo de Lanús. Su estilo se caracteriza por la espontaneidad y el humor desbordante, lo que lo convirtió en el encargado de aportar caos y ocurrencias en los videos que comparte junto a su compañero. Su personalidad extrovertida lo transformó en una figura muy querida por sus seguidores, que lo acompañan en cada reto y transmisión.

En tanto, Perrotta, de 26 años, fue uno de los primeros en incursionar en el mundo del streaming y los videojuegos en Argentina. Con el tiempo, amplió su contenido hacia vlogs y desafíos, consolidando una comunidad fiel. Su carrera dio un giro cuando comenzó a colaborar con Beni Mármol, formando una dupla que rápidamente se volvió viral y que hoy supera el millón de visualizaciones en varios de sus videos.

Juntos, Beni y Pato construyeron un estilo basado en la amistad y la complicidad. Sus videos incluyen recorridos por restaurantes, retos de 24 horas, compras extravagantes y situaciones cotidianas llevadas al límite. Esa fórmula les permitió sumar millones de reproducciones y consolidarse como referentes de una nueva generación de creadores de contenido en Argentina.