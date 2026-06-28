Daniela Celis volvió a sacar el cuadro familiar de su casa y Thiago Medina reaccionó con una frase letal

No era la primera vez que la ex Gran Hermano hacía algo similar. En la primera separación, también había bajado el cuadro y lo mostró en redes. Poco después, arrepentida, lo volvió a colgar. Esta vez, la decisión pareció definitiva.

La reacción de Thiago llegó enseguida. Minutos después de que Daniela compartiera el video, él publicó una foto y escribió, sin nombrarla: “De nuevo la misma historia. Ya cansa, loco”.

El cruce virtual dejó en claro que la historia entre Celis y Medina sigue marcada por reproches y gestos públicos.

Qué dijo Daniela Celis tras enterarse que Nick Sicaro le habría sido infiel

Este jueves 25 de junio, en El Ejército de LAM (Bondi Live), se lanzó una fuerte versión sobre la separación reciente de Daniela Celis y Nick Sicaro. Según lo que se contó en el programa, la ruptura habría estado atravesada por supuestas infidelidades de parte de él, algo que, al parecer, la ex Gran Hermano desconocía por completo.

Lejos de mostrarse a la defensiva, Daniela reconoció que las revelaciones la sorprendieron y aseguró que nunca tuvo motivos para desconfiar de Nick durante la relación. “Posta que lo que viví con él estos dos meses me lo creí, al menos lo que él me decía y me daba a entender”, expresó.

La influencer explicó que desde el inicio habían pactado un vínculo exclusivo y que hasta escuchar estas versiones estaba convencida de que ese acuerdo era respetado: “Él me prometió una exclusividad mutua. Yo la respeté y pensé que él también. Me estoy enterando de que no. Él me decía que me quería conocer de verdad, me hablaba todos los días y cuando salía a bailar me escribía cuando llegaba y cuando se acostaba”.

En ese sentido, remarcó que jamás detectó señales que le hicieran sospechar de una doble vida. “En el tiempo que estuvo conmigo jamás me contó que se fue a un after”, subrayó.

A pesar del impacto, Daniela cerró con una reflexión clara: “Igual habla más de él que de mí”. Mientras tanto, las repercusiones por la separación siguieron creciendo y comenzaron a circular nuevas versiones sobre lo que habría ocurrido detrás de escena.

En Bondi Live, Santiago Riva Roy aseguró que las supuestas infidelidades de Nick eran conocidas por varias personas del entorno de Daniela, quienes incluso la habían advertido. “Ella fue alertada por gente de su entorno que le decía ‘no te conviene’, ‘no te suma’, ‘mirá que él es medio piratón’, pero ¿viste que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Ella no quería ver y no quería creer”, relató el periodista.

Más adelante, profundizó en esa línea y dijo que recibió información de una fuente cercana que comprometería seriamente al influencer. Según ese testimonio, habría tenido distintos encuentros con otras mujeres, entre ellos uno con una joven identificada como “la señorita M”: “Él tuvo muchas infidelidades. Una reciente fue con la señorita M, hubo fueguitos, afters. Nick le fue infiel muchas veces, hacía after con muchas pibas, es muy gato”.

El panelista también señaló que la relación de Sicaro con el entorno de Daniela nunca terminó de afianzarse y que varios desconfiaban de sus intenciones desde el comienzo: “Nadie del entorno de Daniela lo quiere, ni Juli Poggio ni Nacho, porque además sienten que la utilizó para el repechaje de Gran Hermano”.

Para cerrar, recordó un episodio que, según su versión, ocurrió durante los premios Martín Fierro y que reforzaría esa percepción sobre Nick. Allí, aseguró que el joven habría intentado aprovechar la exposición mediática de Daniela al coordinar un encuentro con la prensa: “En el Martín Fierro le dijo a un periodista que le iba a avisar dónde iba a estar en unos días con Daniela para que los embosque y les saque una foto”.