Tamara Paganini apuntó contra Nigro por ser "planta" en Gran Hermano y lo dejó en ridículo frente a toda la casa

Tamara no frenó ahí y redobló la apuesta: “Empezó a respirar y empezó a repetir todo lo que los demás dicen porque hacen ‘jajaja’ y él salta atrás diciendo, ‘jaja’. También cuando dice: ‘No, porque vos el día que hiciste eso’ y él dice: ‘Sí, el día que hiciste eso’ y él no estaba ni en los huevos del padre todavía”.

Paganini, una vez más, desplegó su estilo filoso y dejó a Nigro, nuevamente, en el centro de las burlas y cuestionamientos.

Cuál fue la polémica frase de Nigro sobre una participante en Gran Hermano que generó indignación

La última gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó mucho más que estrategias de juego. En el confesionario, un comentario de Nigro desató una ola de reacciones en redes sociales y lo puso en el centro de las críticas.

Al momento de votar, el participante decidió darle dos puntos a Campanita y justificó su decisión con una frase que generó polémica: “Creo que vino a hacer un personaje, a hacerse famosa”.

La declaración se expandió rápidamente en plataformas digitales y abrió un debate entre los seguidores del reality. Muchos señalaron que la observación resultaba contradictoria, considerando que gran parte de los concursantes buscan justamente visibilidad y oportunidades en los medios después de su paso por la casa.

Los mensajes en redes no tardaron en multiplicarse. “No como él que entró a dormir la siesta”, ironizó un usuario. Otro sumó: “¡Que alguien le explique a Nigro que Gran Hermano no es una pijamada, Dios!”.

Las críticas se intensificaron con comentarios cada vez más duros. “Cuándo es el turno de esta planta. Campanita tiene más juego que este personaje”, escribió un seguidor. Y otro remató con una pregunta lapidaria: “Quién dio luz verde para que entre este”.