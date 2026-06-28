Tamara Paganini apuntó contra Nigro por ser "planta" en Gran Hermano y lo dejó en ridículo frente a toda la casa

Nigro volvió a quedar en el ojo de la tormenta dentro de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe). Si afuera lo acusan de “planta”, ahora la chicana llegó desde adentro de la casa y con una protagonista de peso: Tamara Paganini.
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En Gran Hermano, Tamara Paganini lanzó una fuerte burla contra Nigro por ser "planta" y generó un momento que hizo estallar a toda la casa.
Nigro volvió a quedar en el ojo de la tormenta dentro de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe). Si afuera lo acusan de “planta”, ahora la chicana llegó desde adentro de la casa y con una protagonista de peso: Tamara Paganini.
Con humor ácido, la exparticipante histórica del reality improvisó una escena telefónica y pidió que se lo llevaran. “Qué haces, acá, la India. Quérés venir acá a la casa de Gran Hermano. Sí, pero no te preocupes que esta vez no te llevas dos, te llevas uno. Así que con una carretilla estás bien”, lanzó entre risas.
La parodia siguió con más ironía: “No, no, no es Yipio, así que podés levantarlo bien. No, no hace falta que traigas refuerzo. Es Nigro. Uno de lo que entró nuevito. Sí, uno que lo cagaron a pedos la primera semana, porque no hablaba, no nada, no respiraba. Sí, empezó a respirar”.
El nombre de Nigro encendió la reacción inmediata de todos los jugadores, que al unísono soltaron un “Uhhhh”.
Tamara no frenó ahí y redobló la apuesta: “Empezó a respirar y empezó a repetir todo lo que los demás dicen porque hacen ‘jajaja’ y él salta atrás diciendo, ‘jaja’. También cuando dice: ‘No, porque vos el día que hiciste eso’ y él dice: ‘Sí, el día que hiciste eso’ y él no estaba ni en los huevos del padre todavía”.
Paganini, una vez más, desplegó su estilo filoso y dejó a Nigro, nuevamente, en el centro de las burlas y cuestionamientos.
La última gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó mucho más que estrategias de juego. En el confesionario, un comentario de Nigro desató una ola de reacciones en redes sociales y lo puso en el centro de las críticas.
Al momento de votar, el participante decidió darle dos puntos a Campanita y justificó su decisión con una frase que generó polémica: “Creo que vino a hacer un personaje, a hacerse famosa”.
La declaración se expandió rápidamente en plataformas digitales y abrió un debate entre los seguidores del reality. Muchos señalaron que la observación resultaba contradictoria, considerando que gran parte de los concursantes buscan justamente visibilidad y oportunidades en los medios después de su paso por la casa.
Los mensajes en redes no tardaron en multiplicarse. “No como él que entró a dormir la siesta”, ironizó un usuario. Otro sumó: “¡Que alguien le explique a Nigro que Gran Hermano no es una pijamada, Dios!”.
Las críticas se intensificaron con comentarios cada vez más duros. “Cuándo es el turno de esta planta. Campanita tiene más juego que este personaje”, escribió un seguidor. Y otro remató con una pregunta lapidaria: “Quién dio luz verde para que entre este”.