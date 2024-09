Javier Milei denunció a la ONU por "imponer agenda ideológica" y anunció que Argentina abandona la neutralidad

La primera presentación de Javier Milei ante Naciones Unidas

Al exponer por primera vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Javier Milei se presentó como "un economista liberal libertario que jamás tuvo la ambición de ser político y fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina".

"Yo no soy político", afirmó el jefe de Estado argentino y advirtió que hay un fuerte "peligro" de que la ONU fracase si "continúa promoviendo los mandatos de la Agenda 2030".

En ese sentido, Milei recordó que "durante los últimos 70 años, el mundo vivió bajo el período de paz más largo de la historia que coincidió con el progreso económico", porque "la paz garantiza el comercio".

"Esta organización dejó de velar por los principios de su declaración fundante y comenzó a mutarse. Se transformó en un Leviatán que pretende decidir qué hacer en cada Estado-nación y cómo deben vivir los ciudadanos del mundo", apuntó el mandatario argentino frente a la Naciones Unidas.

Y consideró que es "una organización que impone agenda ideológica a sus miembros". "El modelo de ONU que había sido exitoso ha sido abandonado, reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas", agregó.

milei en la onu.jpg

Javier Milei criticó la Agenda del Futuro y la "violación de la libertad"

Sobre la Agenda del Futuro, a la cual cientos de países se adhirieron este domingo mientras Argentina decidió quedar afuera, Milei dijo que "es la profundización del rumbo trágico".

"La Agenda 2030 es un programa de gobiernos supranacional de corte socialista que atenta contra la soberanía de los Estados-nación. Esa agenda que favorece a intereses privilegiados, que tergiversó el rol de esta institución y la puso en una senda equiovocada", insistió el Presidente.

Y denunció la "violación sistemática de la libertad" a través de las cuarentenas llevadas a cabo por varios países durante el año 2020, "que deberían ser considerados delítos de lesa humanidad".

"Han permitido el ingreso a esta institución a dictaduras como Cuba y Venezuela. Permiten el ingreso a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel", enumeró.

Y cuestionó que "se ha votado en contra del Estado de Israel, único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal", además de que consideró que es una organización "impotente en evitar conflictos como la invasión rusa a Ucrania".

También criticó que la ONU "no ha cumplido su misión de defender la soberanía territorial de sus miembros, como sabemos los argentinos en la relación con las (islas) Malvinas".

El Presidente anunció una nueva agenda de la libertad y vanguardia argentina

Ante todo esto, Milei indicó que hay una "pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas" y decretó que "estamos ante un fin de ciclo del postureo moral de la agenda woke, que se ha chocado con la realidad".

"La Agenda 2030 fracasó. No se puede pretender insistir en el error de una agenda que ha fracasado", remarcó el Presidente. Y anunció que "Argentina ha decidido abrazar las ideas de la libertad".

En esa línea, aseveró: "Creemos en la defensa de la vida, de la propiedad, la libertad de expresion, de culto, de comercio y gobiernos limitados. Creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión", indicó.

"La doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de las Naciones Unidas. Si la ONU decide retomar esos principios, cuenten con el apoyo inclauidable de Argenitna. No apoyaremos ninguna medida que implique restricción de libertades individuales, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga", aseguró Milei.

Asimismo, remarcó el "disenso sobre el pacto del futuro firmado el domingo" y anunció la "creación de una nueva agenda de la libertad".

"Argentina abandona la posición de nuetralidad histórica y estará a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad", completó.