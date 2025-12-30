Milei confirmó la importantísima noticia que todos los jubilados estaban esperando para fines de diciembre

Bono de $70.000: quiénes lo cobran y cómo se paga
El bono de $70.000 se abonará nuevamente en enero de 2026 y no se incorpora al haber mensual, sino que se paga como un refuerzo adicional. Está destinado a los sectores más vulnerables del sistema previsional.
Cobran el bono:
-
Jubilados que perciben la jubilación mínima
-
Beneficiarios de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
-
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
-
Pensiones para madres de siete o más hijos
No cobran el bono:
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero de 2026
Con el aumento del 2,47% ya aplicado, ANSES difundió los montos oficiales actualizados:
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez
-
Haber: $244.509,52
-
Bono: $70.000
-
Total: $314.509,52
PNC para madres de siete o más hijos
-
Haber: $349.299,31
-
Bono: $70.000
-
Total: $419.299,31
Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
-
Haber: $279.439,45
-
Bono: $70.000
-
Total: $349.439,45
Jubilación mínima
-
Haber: $349.299,32
-
Bono: $70.000
-
Total: $419.299,32
Jubilación máxima
Estos valores reflejan que, si bien la actualización acompaña la inflación, la brecha entre la mínima y la máxima sigue siendo significativa.
Calendario de pagos ANSES enero 2026
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
-
DNI 0: viernes 9 de enero
-
DNI 1: lunes 12 de enero
-
DNI 2: martes 13 de enero
-
DNI 3: miércoles 14 de enero
-
DNI 4: jueves 15 de enero
-
DNI 5: viernes 16 de enero
-
DNI 6: lunes 19 de enero
-
DNI 7: martes 20 de enero
-
DNI 8: miércoles 21 de enero
-
DNI 9: jueves 22 de enero
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
-
DNI 0 y 1: viernes 23 de enero
-
DNI 2 y 3: lunes 26 de enero
-
DNI 4 y 5: martes 27 de enero
-
DNI 6 y 7: miércoles 28 de enero
-
DNI 8 y 9: jueves 29 de enero
Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI 0 y 1: viernes 9 de enero
-
DNI 2 y 3: lunes 12 de enero
-
DNI 4 y 5: martes 13 de enero
-
DNI 6 y 7: miércoles 14 de enero
-
DNI 8 y 9: jueves 15 de enero
Preguntas frecuentes sobre jubilaciones ANSES enero 2026
¿El aumento del 2,47% es para todos los jubilados?
Sí, se aplica a todas las jubilaciones, pensiones, PNC y PUAM.
¿El bono de $70.000 se suma al haber?
No, es un pago extraordinario que no se incorpora al haber mensual.
¿La jubilación máxima recibe bono?
No, solo lo cobran quienes perciben hasta el haber mínimo.
¿Dónde consultar el recibo de cobro?
En Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
¿Habrá nuevos aumentos en febrero?
Dependerá del índice de inflación que informe el INDEC.