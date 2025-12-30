Milei confirmó la importantísima noticia que todos los jubilados estaban esperando para fines de diciembre

Bono de $70.000: quiénes lo cobran y cómo se paga

El bono de $70.000 se abonará nuevamente en enero de 2026 y no se incorpora al haber mensual, sino que se paga como un refuerzo adicional. Está destinado a los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Cobran el bono:

Jubilados que perciben la jubilación mínima

Beneficiarios de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Pensiones para madres de siete o más hijos

No cobran el bono:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero de 2026

Con el aumento del 2,47% ya aplicado, ANSES difundió los montos oficiales actualizados:

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez

Haber: $244.509,52

Bono: $70.000

Total: $314.509,52

PNC para madres de siete o más hijos

Haber: $349.299,31

Bono: $70.000

Total: $419.299,31

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Haber: $279.439,45

Bono: $70.000

Total: $349.439,45

Jubilación mínima

Haber: $349.299,32

Bono: $70.000

Total: $419.299,32

Jubilación máxima

Haber actualizado: $2.350.453,71

No incluye bono

Estos valores reflejan que, si bien la actualización acompaña la inflación, la brecha entre la mínima y la máxima sigue siendo significativa.

Calendario de pagos ANSES enero 2026

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI 0: viernes 9 de enero

DNI 1: lunes 12 de enero

DNI 2: martes 13 de enero

DNI 3: miércoles 14 de enero

DNI 4: jueves 15 de enero

DNI 5: viernes 16 de enero

DNI 6: lunes 19 de enero

DNI 7: martes 20 de enero

DNI 8: miércoles 21 de enero

DNI 9: jueves 22 de enero

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI 4 y 5: martes 27 de enero

DNI 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI 8 y 9: jueves 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: viernes 9 de enero

DNI 2 y 3: lunes 12 de enero

DNI 4 y 5: martes 13 de enero

DNI 6 y 7: miércoles 14 de enero

DNI 8 y 9: jueves 15 de enero

Preguntas frecuentes sobre jubilaciones ANSES enero 2026

¿El aumento del 2,47% es para todos los jubilados?

Sí, se aplica a todas las jubilaciones, pensiones, PNC y PUAM.

¿El bono de $70.000 se suma al haber?

No, es un pago extraordinario que no se incorpora al haber mensual.

¿La jubilación máxima recibe bono?

No, solo lo cobran quienes perciben hasta el haber mínimo.

¿Dónde consultar el recibo de cobro?

En Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Habrá nuevos aumentos en febrero?

Dependerá del índice de inflación que informe el INDEC.