Previsional
Javier Milei
ANSES
PREVISIONALES

Milei confirmó la importantísima noticia que todos los jubilados estaban esperando para fines de diciembre

El anuncio marca el inicio del calendario previsional 2026 y confirma que el sistema de ajustes mensuales por inflación seguirá vigente. Sin embargo, el debate sobre el poder adquisitivo real de las jubilaciones continúa abierto, especialmente en un contexto donde los gastos básicos —alimentos, medicamentos y servicios— siguen presionando el bolsillo de los adultos mayores.

Milei confirmó la importantísima noticia que todos los jubilados estaban esperando para fines de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó uno de los anuncios más esperados por millones de adultos mayores: en enero de 2026 los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,47%, correspondiente al índice de inflación de noviembre informado por el INDEC. El incremento se aplicará desde el primer calendario de pagos del año, junto con la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos.

Leé también Milei confirmó el aumento de sueldos a funcionarios, pero también le congeló el ingreso a Villarruel
Javier Milei congeló el sueldo de la vicepresidenta y el suyo (Foto: archivo).

El anuncio marca el inicio del calendario previsional 2026 y confirma que el sistema de ajustes mensuales por inflación seguirá vigente. Sin embargo, el debate sobre el poder adquisitivo real de las jubilaciones continúa abierto, especialmente en un contexto donde los gastos básicos —alimentos, medicamentos y servicios— siguen presionando el bolsillo de los adultos mayores.

Cómo se calcula el aumento del 2,47% en enero

El porcentaje confirmado por ANSES surge de manera directa del dato de inflación de noviembre (2,47%), publicado por el INDEC. Bajo la fórmula de movilidad vigente, cada variación mensual del índice de precios se traslada automáticamente a los haberes previsionales, sin topes ni compensaciones adicionales.

Esto significa que jubilaciones, pensiones, PNC y PUAM se actualizan siguiendo la evolución de los precios, aunque especialistas advierten que la indexación no alcanza a recuperar lo perdido durante años anteriores. Por ese motivo, el Gobierno mantiene el esquema de bonos extraordinarios como complemento.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran y cómo se paga

El bono de $70.000 se abonará nuevamente en enero de 2026 y no se incorpora al haber mensual, sino que se paga como un refuerzo adicional. Está destinado a los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Cobran el bono:

  • Jubilados que perciben la jubilación mínima

  • Beneficiarios de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Pensiones para madres de siete o más hijos

No cobran el bono:

  • Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero de 2026

Con el aumento del 2,47% ya aplicado, ANSES difundió los montos oficiales actualizados:

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez

  • Haber: $244.509,52

  • Bono: $70.000

  • Total: $314.509,52

PNC para madres de siete o más hijos

  • Haber: $349.299,31

  • Bono: $70.000

  • Total: $419.299,31

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Haber: $279.439,45

  • Bono: $70.000

  • Total: $349.439,45

Jubilación mínima

  • Haber: $349.299,32

  • Bono: $70.000

  • Total: $419.299,32

Jubilación máxima

  • Haber actualizado: $2.350.453,71

  • No incluye bono

Estos valores reflejan que, si bien la actualización acompaña la inflación, la brecha entre la mínima y la máxima sigue siendo significativa.

Calendario de pagos ANSES enero 2026

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: viernes 9 de enero

  • DNI 1: lunes 12 de enero

  • DNI 2: martes 13 de enero

  • DNI 3: miércoles 14 de enero

  • DNI 4: jueves 15 de enero

  • DNI 5: viernes 16 de enero

  • DNI 6: lunes 19 de enero

  • DNI 7: martes 20 de enero

  • DNI 8: miércoles 21 de enero

  • DNI 9: jueves 22 de enero

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: viernes 23 de enero

  • DNI 2 y 3: lunes 26 de enero

  • DNI 4 y 5: martes 27 de enero

  • DNI 6 y 7: miércoles 28 de enero

  • DNI 8 y 9: jueves 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: viernes 9 de enero

  • DNI 2 y 3: lunes 12 de enero

  • DNI 4 y 5: martes 13 de enero

  • DNI 6 y 7: miércoles 14 de enero

  • DNI 8 y 9: jueves 15 de enero

Preguntas frecuentes sobre jubilaciones ANSES enero 2026

¿El aumento del 2,47% es para todos los jubilados?

Sí, se aplica a todas las jubilaciones, pensiones, PNC y PUAM.

¿El bono de $70.000 se suma al haber?

No, es un pago extraordinario que no se incorpora al haber mensual.

¿La jubilación máxima recibe bono?

No, solo lo cobran quienes perciben hasta el haber mínimo.

¿Dónde consultar el recibo de cobro?

En Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Habrá nuevos aumentos en febrero?

Dependerá del índice de inflación que informe el INDEC.

