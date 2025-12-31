La hoja de ruta de Milei en el inicio de 2026: entre el acuerdo con EE.UU. y sus primeros viajes internacionales

Finalmente, el jefe de Gabinete de Milei cerró el tema al señalar que desde el Gobierno argentino “estamos tratando de darle la mayor celeridad posible” para firmar cuanto antes el acuerdo. Es decir, no depende de la Argentina, sino de Estados Unidos, la última decisión.

¿Cuándo viajaría Milei a firmar el acuerdo comercial con Trump?

milei trump

En la Casa Rosada no descartan que Milei decida un viaje relámpago a Estados Unidos, cuando Trump dé por sellado el entendimiento.

El marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos entre Argentina y Estados Unidos había sido anunciado el pasado 14 de noviembre, primero por la Casa Blanca y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y luego avalado por la Casa Rosada.

La administración Trump lo anunció luego de comprobarse el triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre, y con la condición de que el Gobierno consiga un marco de acuerdos y consensos políticos a las políticas de reformas económicas y estructurales; entre ellas, el Presupuesto 2026 y la reformas laboral.

Esto, según dijeron ambos gobiernos, marcará un punto de inflexión en la relación bilateral y podría redefinir la inserción internacional del agro argentino.

Sin embargo, falta definir el detalle más importante: todavía no hay una fecha concreta para la firma que se realizará en Washington.

¿En qué estado están las negociaciones del acuerdo?

pablo-quirno-peter-lamelas

Antes de la rúbrica formal, la Argentina y Estados Unidos seguían negociando la “letra chica”, y la duda es si el tratado deberá pasar por el debate en los respectivos congresos o parlamentos.

El entendimiento busca ampliar el acceso a los mercados, eliminar barreras comerciales y promover inversiones, con un capítulo específico sobre comercio agroindustrial y apertura de mercados agrícolas para el ingreso de carne norteamericana a nuestro país, pero también exportaciones argentinas a territorio estadounidense

Aunque es muy parecido a un tratado de libre comercio, los límites puestos por el Mercosur hacen que alcance a productos específicos, que van desde los farmacéuticos, pasando por minerales, y la carne.

El histórico pacto es mucho más amplio de lo sugerido inicialmente e incluye una apertura diametralmente opuesta del mercado argentino a bienes estadounidenses.

El acuerdo comercial llegó en un momento de total profundización de las relaciones bilaterales con un inédito rescate por parte de la administración Trump, que ayudó a Milei a ganar las elecciones legislativas tras anunciar una ayuda financiera.

¿Cómo afecta el acuerdo con EE.UU. al Mercosur?

milei-mercosur

El histórico acuerdo con Washington podría tener un fuerte impacto regional en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), ya que se nutre del uso discrecional de excepciones al arancel externo común que logró el gobierno de Milei en su pulseada con Brasil.

Ahora se reviven los interrogantes sobre la viabilidad del bloque regional inaugurado en 1986 en el advenimiento de las democracias sudamericanas, no solo como un bloque comercial, sino geopolítico, hoy resquebrajado por las diferencias ideológicas entre los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

En ese marco, Milei busca construir una estrategia de alianzas regional, con nuevos aliados, como el presidente electo de Chile, José Kast.

Los primeros viajes de Milei en 2026

Javier Milei Javier Milei vuelve a viajar a Europa: cómo será la agenda de la gira presidencial. (Foto: archivo)

Mientras tanto, en la Casa Rosada ya confirmaron los próximos viajes internacionales de Milei en el verano de 2026. El Presidente asistirá, por tercera vez, al Foro Económico de Davos que se realizará en Suiza del 18 al 23 de enero.

En su itinerario internacional, además del viaje a Davos, volverá a viajar a Estados Unidos entre el 9 y el 11 de marzo para participar de la “Argentina Week”, en Nueva York.

Hace unas semanas, el mandatario compartió la publicación del embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford, y escribió: “¡Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente“.

Además, a principios de diciembre, en una entrevista que dio al medio inglés The Thelegraph, Milei confirmó que visitará Inglaterra en el primer semestre del 2026. Según precisaron desde su entorno, intentará en esa gira reunirse con el primer ministro británico Keir Starmer.

El 11 del mismo mes, Milei asistirá a la ceremonia de asunción de su par de Chile, José Antonio Kast, con la idea de relanzar las relaciones bilaterales con el país trasandino y como devolución de gentilezas luego de que Kast eligiera Buenos Aires como su primera visita al exterior tras haber sido electo.