Javier Milei sigue la polémica contra Sánchez: "Ya lo tengo match point a Pedrito"

En el inicio de su disertación, explicó: “Vengo a hablar sobre nuestro modelo de dolarización al que apuntamos, una dolarización endógena”. Y añadió: "Esta charla va a tener una primera parte que es sobre la naturaleza del dinero, la segunda es la inclusión del dinero en equilibrio general y cómo funciona la economía con esto, y finalmente dolarización endógena, lo que tiene que ver con los pasos y tiempo con Toto Caputo", remarcó.

Embed

Javier Milei sobre la Ley Bases

“Yo les aviso (a los legisladores), por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa tres carajos”, comenzó diciendo Milei.

En cuanto a la demora del tratamiento de la Ley de Bases en el Senado, planteó: “Si meto las reformas estructurales, vamos a crecer mucho más. Si no me la saca el Congreso ahora, no me importa. Lo voy a volver a intentar. Y lo voy a intentar todas las veces que pueda. Y si no me la dejan pasar, la paliza que le vamos a dar electoralmente el año que viene va a hacer que cambie la composición del Congreso y podamos pasar todas las reformas".

Y añadió: "La ley bases, como está hoy en el Congreso, es 5 veces más grande que cualquiera. Y no solo eso, sino que además tenemos las trescientas reformas del DNU. O sea que estamos 8 veces más grandes".

“Y les cuento algo. Tenemos todavía pendiente 3.200 reformas. ¿Y saben qué? Las vamos a hacer. Tarde o temprano las vamos a hacer. No me importa cuánta voluntad tenga de bloquear la política sucia. No me importa. Lo vamos a hacer. No vamos a parar hasta que Argentina sea el país con más libertad del mundo. Lo vamos a hacer”, completó.