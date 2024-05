Conflicto diplomático con España: Milei busca llevar a Pedro Sánchez a una grieta con el kirchnerismo

Por lo cual, en la Casa Rosada se interpreta que si España no toma la decisión de expulsarlo, Argentina, a tono con el discurso oficial de que no es un conflicto diplomático, buscaría mantenerlo. En la Casa Rosada atribuyen la escalada a que Pedro Sánchez y Milei se enfrentaron por la campaña electoral para las elecciones europeas.

"Si España rompe relaciones es un problema de ellos, si esto afecta a los ciudadanos de a pie y a las relaciones entre empresas e individuos, el gobierno de Milei se pondrá al frente de los reclamos que afecten a los ciudadanos de ambos países", dijo a A24.com una alta fuente cercana a Milei.

Javier Milei y su libro El Camino del Libertario en España. Foto Presidencia..jpeg

Luego de la conferencia de prensa del canciller español, anunciando este martes el retiro definitivo de la embajada española en Buenos Aires, Adorni reiteró la postura expresada el lunes, ante la pregunta de A24.com: "lo que ocurrió entre Argentina y España es un tema estrictamente personal y lejos está de tener alguna injerencia, sea en cuestiones de relaciones entre países, en términos comerciales o de inversiones".

Y agregó: "Lamentamos que Pedro Sánchez haya decidido dejar sin embajadora a los españoles en Argentina,de hecho raya el papelón".

La embajadora de España se fue de la Argentina por el conflicto diplomático entre Javier Milei y Pedro Sánchez.jpg La embajadora de España se fue de la Argentina por el conflicto diplomático entre Javier Milei y Pedro Sánchez (Foto: Wikipedia).

Cerca de Milei advirtieron a A24.com que si Sánchez finalmente decide romper las relaciones bilaterales diplomáticas con Argentina, y eso genera problemas en los ciudadanos de ambos países y empresarios, como la caída de trámites fundamentales como ciudadanía, o intercambio comercial y de inversiones, le echarán la culpa a Sánchez.

A la polémica se sumaron la canciller Diana Mondino y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ambos criticando la decisión de España de retirar a su embajadora y las consecuencias que eso podría tener en la relación entre ambos países.

"Lo del presidente Sánchez es inexplicable realmente. Lo único que ha logrado llevando algo personal a nivel de país, es exponer su inmadurez política, ya que pocas naciones deben quererse tanto como España y Argentina. No sólo a nivel de nación, sino sobre todo entre ciudadanos", dijo Luis Caputo en la red X.

Por su parte, al hablar ante empresarios en el 41 Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Mondino calificó el conflicto diplomático como "una anécdota que tenemos con España".

"Es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no pueden ni deben afectar la relación entre la sociedad, la comunidad. No hace falta que cuente lo que es España para Argentina. Es realmente de una importancia monumental. Este es un tema que es estrictamente interno, político, y que la verdad que desde el punto de vista de las relaciones exteriores no debería ser algo que afecte a los próximos 20 o 30 años", dijo Mondino en otro mensaje que tuvo por objetivo bajar el tono del conflicto.

milei y Mondino.jpg

Milei redobla la apuesta y le responde a Sánchez con más críticas en redes sociales

Javier Milei en Madrid y su discurso que desató el más grave conflicto diplomático con España.Foto Presidencia.jpg

Pero a pesar de que la Casa Rosada oficialmente buscó bajarle el tono públicamente, Milei siguió cuestionando a Sánchez en redes sociales y entrevistas este martes. En el entorno más cercano a Milei reconocen cierto aire de triunfo, poniendo la responsabilidad del conflicto en el presidente Español.

Milei de hecho, acusó en una entrevista televisiva el lunes a la noche de estar coordinando políticamente con el kirchnerismo y de intentar trasladar el conflicto personal a uno diplomático y redobló las críticas a Sánchez posteando mensajes en la red social X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1792971427869557037&partner=&hide_thread=false VEREMOS HASTA DÓNDE LE LLEGA EL TOTALITARISMO EN SANGRE...

Aviso, yo viajaré a recibir el Premio Juan de Mariana... veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona...

VLLC...!!!https://t.co/DehCBPi9l6 — Javier Milei (@JMilei) May 21, 2024

En principio, Milei ratificó su nuevo viaje a España para el próximo 21 de junio para recibir un premio en otro acto libertario, mientras desde España se especulaba en la prensa con la posibilidad de que el Gobierno de Sánchez escale aún más la confrontación, declarando al presidente argentino como "persona no grata" o incluso poner en riesgo su estadía legal en ese país.

El presidente salió a acusar a Sánchez de "totalitario" y lo desafió a ver hasta cuanto es capaz de avanzar en contra de su nueva visita a Madrid.

"VEREMOS HASTA DÓNDE LE LLEGA EL TOTALITARISMO EN SANGRE... Aviso, yo viajaré a recibir el Premio Juan de Mariana... veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona... VLLC...!!!", posteó Milei este martes a la tarde en una nueva escalada entre ambos jefes de Estado que parece no tener fin.

Sánchez ya había advertido sobre la posibilidad de llevar el conflicto diplomático a la Unión Europea, y pedir apoyo en ese ámbito diplomático regional, al denunciar como un ataque contra su gobierno democrático, de la derecha internacional reunida en la cumbre Europa Viva 24, de la que participó Milei el fin de semana.

"Analizaremos el próximo viaje de Milei a España", dijo el canciller de ese país este martes al ser consultado en conferencia de prensa sobre los objetivos políticos de los actos del presidente argentino en ese país en apoyo a la oposición, por lo que España lo acusa de inmiscuirse en cuestiones de política interna en España.

Cerca de Milei, ratificaron por estas horas que el argentino "no va a pedir disculpas" por su discurso ante el congreso derechista organizado en Madrid el domingo pasado por el partido Vox, férreo opositor al PSOE, mientras a la discusión ya se sumaron los partidos políticos como el PSOE de Sánchez y el PJ y La Libertad Avanza, de Argentina.