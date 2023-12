Y su vocero, Manuel Adorni, confirmó que la histórica sede de Balcarce 50, donde tienen sus despachos los principales funcionarios del Gobierno, será escenario de las conferencias de prensa diarias para informar sobre la marcha de las decisiones del nuevo gobierno, que prometió, respetar la libertad de prensa, y todas las consignas del nuevo presidente: "La frase no hay plata no es una frase hecha, es un concepto que se va a respetar a rajatabla: no se puede gastar más de lo que ingresa", dijo Adorni.