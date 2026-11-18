En la misma fiscalía se tramita, en paralelo, la causa que Icardi inició contra Martín Migueles por el episodio en Nordelta. En cuanto a la denuncia de la China, Guido Záffora señaló que la actriz podría ser citada el próximo martes para ratificarla.

Qué hizo Mauro Icardi a espaldas de la China Suárez

Yanina Latorre puso en duda la autoría de los posteos que aparecieron en las redes de la China Suárez durante el fin de semana, en medio de su nuevo cruce con Wanda Nara. En SQP (América TV), la conductora contó que, según la versión que recibió, Mauro Icardi habría escrito y publicado los mensajes sin que la actriz estuviera al tanto.

“A mí me contaron también que los posteos del fin de semana de la China los escribió Mauro. Y los subió sin que la China supiera”, aseguró Latorre. Ante ese comentario, Martín Salwe recordó: “Wanda dijo eso”. La conductora le respondió: “Porque ella debe haber padecido lo mismo”.