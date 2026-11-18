Al analizar el planteo, los jueces de Casación revisaron los agravantes y atenuantes que había considerado Ramos Padilla al imponer los 16 años de prisión. Entre los elementos que habían influido en la condena inicial se encontraban la gravedad de los abusos, la reiteración de los episodios, las consecuencias físicas y psicológicas para la víctima y el aprovechamiento de la posición de poder del acusado.

También se habían tenido en cuenta el vínculo familiar y laboral entre Alperovich y la denunciante, además de la exposición pública de la identidad de la mujer. Sin embargo, uno de los puntos centrales del nuevo fallo fue el tratamiento que había recibido la estrategia defensiva del exmandatario durante el proceso judicial.

Por mayoría, los camaristas entendieron que no correspondía utilizar los argumentos de la defensa como un factor agravante para aumentar la pena. El juez Horacio Leonardo Días sostuvo que “el imputado no tiene obligación de decir la verdad, y que, en el marco de la licitud, toda estrategia procesal es válida”.

En ese sentido, consideró que castigar al acusado por la postura asumida durante el juicio podía afectar garantías constitucionales vinculadas con el derecho de defensa. A ese criterio adhirió el magistrado Eugenio Sarrabayrouse.

La edad y el estado de salud de Alperovich

Otro de los aspectos evaluados por Casación fueron las circunstancias personales del exgobernador de Tucumán. Los jueces tuvieron en cuenta su edad, su estado de salud y su vínculo familiar con sus cuatro hijos al momento de revisar la proporcionalidad de la pena.

Después de analizar esos elementos junto con la gravedad de los delitos, Días concluyó que correspondía establecer una sanción menor. Así, el tribunal resolvió reducir la condena de 16 a 14 años de prisión.

No obstante, la rebaja no significó una absolución ni una modificación de la responsabilidad penal de Alperovich. Los camaristas rechazaron los cuestionamientos de la defensa sobre la valoración de las pruebas y confirmaron que el exmandatario fue responsable de los nueve episodios de abuso sexual por los que había sido condenado.

La Cámara Nacional de Casación revisó la pena del exgobernador de Tucumán. (Foto: archivo)

Por qué José Alperovich no podrá volver a ejercer cargos públicos

Además de mantener la condena por abuso sexual, la Cámara de Casación ratificó la inhabilitación especial perpetua de José Alperovich para ocupar cargos públicos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Los magistrados consideraron que el exgobernador había utilizado su posición política y la relación de poder que mantenía con la víctima para cometer los delitos.

Por ese motivo, entendieron que correspondía sostener la sanción prevista en el artículo 20 bis del Código Penal. La decisión implica que, más allá de la reducción de la pena de prisión, Alperovich continuará inhabilitado de manera permanente para desempeñar funciones públicas.

Qué había determinado la condena original contra Alperovich

En la sentencia que le impuso inicialmente 16 años de prisión, el juez Juan María Ramos Padilla consideró acreditado que Alperovich había abusado de su sobrina segunda aprovechándose de la desigualdad de poder que existía entre ambos. Los fundamentos judiciales señalaron que los hechos estuvieron atravesados por violencia, intimidación y abuso de una relación de dependencia y autoridad.

“Alperovich abusó de su sobrina segunda, valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe, detentaba un poder político de inmensa magnitud en la Provincia”, se indicó en los fundamentos de la condena.

La Cámara de Casación mantuvo esa conclusión sobre la responsabilidad penal del exgobernador, pero modificó la extensión de la pena. De esta manera, José Alperovich deberá cumplir una condena de 14 años de prisión por los nueve hechos de abuso sexual, además de mantener la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.