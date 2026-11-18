"Me mato de risa, chicos. Qué cruce ni que nada. Lo que pasa es que él habla de mí y las cosas que dijo no eran verdad. Y entonces le contesté con humor. Mirá si me voy a enojar. Que diga lo que quieran", expresó.

Luego, cuando el cronista Oliver Quiroz le preguntó si sentía que Rial tenía un ensañamiento particular con ella, la periodista respondió sin vueltas: "Mirá, creo que si hablo de mí le da más prensa que si habla de otras. Porque si no, hablaría de otras. Pero bueno, hablo de todas, de la empresa que llamaron a una, que llamaron a la otra. Pavadas, pavadas. Que la verdad que hasta altura no me preocupan nada".

Durante la charla, el periodista también le recordó algunos de los calificativos que había utilizado para referirse a Rial. Entre ellos, el de "ensalada de fruta" y "pelotudo". Lejos de retractarse, Ubfal explicó el sentido de sus palabras: "Sí, porque es más dulce que la rusa, claro. Lo de pelotudo fue con cariño".

Por otra parte, Quiroz mencionó el comentario de Rial en el que había señalado que Ubfal era parte de la escenografía. La respuesta de la periodista no tardó en llegar: "Bueno, qué suerte, ser parte de la escenografía en la tele, bárbaro. ¿Y él? Si está en un sillón fumando a mano, él forma parte del decorado también, como todo el mundo en la tele".

Consultada sobre si consideraba que esos dichos buscaban desvalorizar su trabajo como periodista, Laura volvió a marcar que conoce perfectamente el estilo de su colega y que no se sorprende por sus provocaciones. "Creo que él sabe quién es quién y chicanea. Siempre lo hizo toda la vida, chicos. No es nada nuevo, nada nuevo. Solamente que ahora lo hacen streaming, pero es lo que hizo toda la vida", recordó.

Por último, al ser consultada sobre el origen de tantos años de enfrentamientos, Ubfal volvió a hacer referencia a la época de Intrusos y a los vínculos que mantiene con otros integrantes del ciclo. "Añares, añares. Siempre me detestaban en Intrusos, después yo tuve, y mi amiga y tengo una gran relación con Ventura, pero a él le queda, a él siempre tiene los mismos enemigos de toda la vida. Enemigos mediáticos, no pasa nada, chicos, son pavadas", sostuvo.

Para cerrar, la periodista dejó en claro que no vive estos cruces como un conflicto personal y volvió a quitarle dramatismo a la situación: "No tengo ningún problema con nadie, yo me mato de risa, no me importa nada".