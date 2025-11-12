Milei convocó a reunión de Gabinete mientras sigue la interna por la reestructuración de ministerios

La nueva reunión se da en el marco del debate interno por la redefinición de la estructura oficializada en el Boletín Oficial que generó polémica y obligó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, a conversar para repasar y reordenar cada área.

Uno de los temas que generó fuertes repercusiones dentro del Gabiente es el traspaso del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que siempre funcionó bajo la órbita del ministerio del Interior. Ese organismo también concentraba el control de las fuerzas de seguridad, hasta que en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se creó el Ministerio de Seguridad. Fue allí que la cartera que hoy conduce Santilli pasó a manejar Migraciones y el Registro nacional de las Personas (RENAPER).

Por un lado, algunos en Casa Rosada atribuyeron el cambio a “un error” de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, que apremiada por la urgencia de sacar el decreto incluyó la modificación en la letra. Otros, en cambio, hablaban de una decisión deliberada para quitarle poder al cargo que asumió Santilli y empoderar a la ministra de Seguridad.

Desde el PRO responsabilizaron a Bullrich de querer acaparar poder. “Es el estilo de Patricia. Si es por ella, te vacía todos los ministerios para manejar todas las bases de datos”, advirtió una fuente de ese partido.

Incluso, el titular de la fuerza en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, rechazó públicamente el cambio en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada.

"Ese organismo ha sido y es parte del uso civil, pero es una discusión que está desde hace tiempo. En la dictadura lo manejó Seguridad con la Policía Federal, pero después volvió a su lugar original porque siempre se dijo que es un tema de uso civil, debido a que hay datos muy sensibles para proteger”, advirtió el jefe del bloque de diputados del PRO.