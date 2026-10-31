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Tristeza

De qué murió Marcela Giorgi, la histórica locutora de Radio Mitre

Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre, murió a los 61 años. La triste noticia causó una profunda conmoción entre sus compañeros y en el mundo de la radio.

31 oct 2026, 20:14
De qué murió Marcela Giorgi, la histórica locutora de Radio Mitre

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De qué murió Marcela Giorgi, la histórica locutora de Radio Mitre

De qué murió Marcela Giorgi, la histórica locutora de Radio Mitre

El mundo de la radio argentina atraviesa un momento de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Marcela Giorgi, reconocida locutora de Radio Mitre, a los 61 años. La profesional venía enfrentando problemas de salud desde hacía varias semanas, aunque hasta el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre la enfermedad que padecía ni las causas de su fallecimiento.

La dolorosa noticia se dio a conocer a través de sus compañeros de la emisora, quienes interrumpieron la programación para comunicar su partida. Visiblemente conmovida, Adriana Verón fue una de las encargadas de despedirla al aire: "Nuestra queridísima compañera murió hace minutos. Atravesó un momento difícil de salud, no queríamos que llegue nunca este día".

Su ausencia en los distintos ciclos radiales en los que participaba había despertado inquietud entre los oyentes, acostumbrados a escuchar su voz. Si bien se conocía que Giorgi atravesaba una situación médica delicada, su entorno había mantenido en reserva los detalles de su estado de salud.

Su fallecimiento provocó un profundo pesar entre sus colegas y quienes la acompañaron a lo largo de su trayectoria, dejando un vacío en la emisora donde desarrolló gran parte de su carrera.

La trayectoria de Marcela Giorgi en la radio

Marcela Giorgi dejó una huella imborrable en la radio argentina gracias a una trayectoria de décadas, durante la cual compartió programas con algunas de las personalidades más reconocidas del periodismo. Su vocación por los medios comenzó incluso antes de obtener su título en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), cuando dio sus primeros pasos en una pequeña emisora. Con el tiempo, su talento y profesionalismo la llevaron a integrar los equipos de La 100 y Radio Mitre.

Entre los grandes hitos de su carrera se destacó su trabajo junto a Mario Portugal en "De 7 a 9, música y noticias", un programa que logró conquistar al público y obtuvo dos premios Martín Fierro. A lo largo de los años, también tuvo la oportunidad de trabajar con referentes como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti, consolidándose como una de las voces más reconocidas del medio.

Otro de los capítulos importantes de su recorrido profesional fue su participación en "Le doy mi palabra", el ciclo conducido por Alfredo Leuco, donde abordó temas de actualidad, espectáculos y deportes. Su pasión por Independiente también tenía lugar frente al micrófono, donde compartía opiniones futbolísticas con su característico estilo. Incluso, alguna vez describió con humor su función dentro del equipo: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez".

Hasta sus últimos años, Giorgi se mantuvo activa en Radio Mitre, donde integró el equipo de "Sábado tempranísimo". Su desempeño en ese programa le valió una nominación a los Martín Fierro de Radio 2026, en la categoría Labor en Locución Femenina, un reconocimiento que reflejó su vigencia y el respeto que había conseguido dentro de la industria.

     

 

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