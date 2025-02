Javier Milei en la CPAC de Washington: "La era del Estado omnipresente ha terminado"

En ese sentido, sostuvo que "la era del Estado omnipresente ha terminado" y que el mundo transita hacia "el amanecer de una nueva era de libertad".

Durante sus palabras, el mandatario se refirió a los políticos tradicionales como una "clase con complejo de Dios, que pretende regular cada aspecto de la vida de la gente" y destacó que "Trump es un outsider igual que yo", marcando un paralelismo entre su gestión y la del expresidente estadounidense.

Asimismo, Milei planteó que "todos los que estamos aquí tenemos una misión: quitar el poder al partido del Estado y devolvérselo a la sociedad".

En esa línea, remarcó que "el único camino racional es achicar el Estado hasta su mínima expresión" y que "reducir el Estado es una expresión de justicia".

"La tarea que tenemos por delante no es para políticos tradicionales que han vivido toda su vida del sistema. Es para gente que no le debe nada a nadie, que no está comprometida por los vicios del sistema y que cree que es más importante el cambio que el poder por el poder mismo", expresó.

milei cpac reuters.jpg

"No creemos en soluciones parciales o compromisos de centro, sabemos que hacer las cosas a medias es una invitación al regreso del Estado, que como un cáncer metastásico solo sabe expandirse y debe ser obligado a retroceder", agregó en otro momento.

Milei habló ante un público que lo esperó ansioso. Se encontraban presentes Karina Milei, Gerardo Werthein, Luis Caputo, Manuel Adorni, Santiago Caputo y Alejandro Oxenford, embajador designado en EEUU. También esaba Amalia “Yuyito” González, novia del mandatario.