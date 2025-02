Milei en Estados Unidos: expectativas por un encuentro con Trump que ayude a destrabar el acuerdo con el FMI

"Hoy he dado la bienvenida al FMI al presidente @JMilei para hablar del plan de estabilización y crecimiento de Argentina, que está dando resultados significativos. Nuestros equipos siguen trabajando de forma constructiva en un nuevo programa", dijo la titular del FMI en un comunicado oficial el jueves tras el encuentro en Washington.

La mesa de negociaciones encabezada por Javier Milei y Kristalina Georgieva del FMI. Foto Presidencia.jpg

Milei llegó acompañado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni y el canciller Gerardo Werthein.

A último momento y con una agenda paralela a la oficial, se sumaba este viernes el asesor presidencial, Santiago Caputo, que tuvo ciertos chispazos con el presidente luego del escándalo generado por cortar una entrevista televisiva en la que Milei pretendía explicar su participación en el lanzamiento de la criptomoneda $Libra.

Javier Milei permanecerá hasta este sábado a la tarde en Estados Unidos. Su agenda formal está centrada en la promoción del modelo económico libertario y "la motosierra" en alusión al fuerte ajuste en el Estado como eje del superávit fiscal. Pero en toda la gira sobrevuelan las intenciones de cerrar un nuevo acuerdo con el FMI. Aunque todavía persisten las diferencias entre el gobierno nacional y el organismo multinacional en cuanto a la política monetaria y la necesidad de acelerar la salida del Cepo cambiario.

Reunión de Javier Milei y comitiva con el FMI en Washington. Foto Presidencia.jpg

Según admiten en la Casa Rosada, en el encuentro con Trump no se hablará de temas de gestión concretos, pero se espera que el jefe de Estado norteamericano ofrezca a Milei un gesto de apoyo político. La idea es que luego eso se refleje en la decisión del board del FMI y abra las puertas al nuevo acuerdo, que podría anunciarse entre marzo y abril.

En la comitiva presidencial evitan confirmar el monto y los plazos de los desembolsos que están negociando, pero según trascendidos, rondarían los 11.000 millones de dólares, antes de las elecciones de octubre.

En ese marco, Milei mostrará en su discurso un total alineamiento a la política internacional de Donald Trump e insistirá en llamar a la conformación de una alianza internacional conservadora para enfrentar la "agenda woke" de la ONU, el cambio climático y avanzar en un nuevo eje político económico internacional de derecha.