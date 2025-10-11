En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Corrientes
En campaña

Javier Milei encabezó un acto con Virginia Gallardo en Corrientes y apuntó: "Es un momento bisagra"

El Presidente continuó su campaña apoyando a los candidatos a legisladores de LLA después de haber estado en el Chaco. El mandatario tomó el megáfono y ofreció un discurso breve.

El presidente Javier Milei encabezó este sábado por la tarde un acto político en Corrientes, donde volvió a mostrarse cercano a la militancia y dio un encendido discurso con megáfono en mano, acompañado por Virginia Gallardo y Karina Milei. El evento formó parte de su gira por el norte argentino, que también incluyó una escala en Chaco, donde más temprano arengó a sus seguidores en la Plaza Belgrano de Resistencia y se reunió con el gobernador Leandro Zdero.

En medio del desconcierto por el escándalo Espert, Javier Milei se puso al frente de la campaña y apuesta todo a la ayuda de Donald Trump. La cumbre en la Casa Blanca el martes, será crucial para el último tramo de la campaña. Foto: Presidencia

La visita a Corrientes tuvo un tono marcadamente electoral: Milei pidió el voto para los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, y volvió a polarizar con el kirchnerismo.

Frente a una multitud que lo esperaba en las puertas del Hotel Turismo, el Presidente tomó el megáfono y ofreció un discurso breve pero enfático.

Estamos en un momento bisagra de nuestra historia, y tenemos que elegir entre este modelo que elegimos nosotros —por el cual bajan la inflación, la pobreza y la indigencia, por el cual terminamos con los piquetes y combatimos el narcotráfico— o el narcoestado nacido de los kirchneristas, con inflación, pobres y chorros”, lanzó Milei.

Sus palabras fueron interrumpidas por los cánticos de la militancia que respondía al unísono: “¡Nunca más, nunca más, nunca más!.

Milei pidió “no aflojar” y reforzó su mensaje electoral

El mandatario libertario insistió en que el país atraviesa una etapa clave de transformación y llamó a no bajar los brazos: “Si bien sabemos que queda mucho por hacer, estamos yendo por el camino correcto y eso nos va a traer prosperidad a todos. Les pido que no aflojen, que sigamos defendiendo este camino. Sepan que estamos a mitad de camino”, concluyó.

El recibimiento en Corrientes

Desde temprano, militantes de La Libertad Avanza se concentraron frente al hotel donde se alojaba el Presidente, con carteles, banderas y cánticos de apoyo.

Javier Milei encabezó un acto con Virginia Gallardo.

¡Milei querido, Corrientes está contigo!”, coreaban los simpatizantes libertarios mientras aguardaban la salida del mandatario y el inicio de la caminata prevista junto a los candidatos provinciales.

La gira de Milei por el norte forma parte de la estrategia del oficialismo para consolidar presencia territorial antes de las elecciones legislativas, en las que Corrientes renovará tres bancas en la Cámara de Diputados.

