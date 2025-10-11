Javier Milei encabezó un acto con Virginia Gallardo en Corrientes y apuntó: "Es un momento bisagra"

Sus palabras fueron interrumpidas por los cánticos de la militancia que respondía al unísono: “¡Nunca más, nunca más, nunca más!”.

La Libertad Avanza o ARGENTINA retrocede.

Milei pidió “no aflojar” y reforzó su mensaje electoral

El mandatario libertario insistió en que el país atraviesa una etapa clave de transformación y llamó a no bajar los brazos: “Si bien sabemos que queda mucho por hacer, estamos yendo por el camino correcto y eso nos va a traer prosperidad a todos. Les pido que no aflojen, que sigamos defendiendo este camino. Sepan que estamos a mitad de camino”, concluyó.

El recibimiento en Corrientes

Desde temprano, militantes de La Libertad Avanza se concentraron frente al hotel donde se alojaba el Presidente, con carteles, banderas y cánticos de apoyo.

Javier Milei encabezó un acto con Virginia Gallardo.

“¡Milei querido, Corrientes está contigo!”, coreaban los simpatizantes libertarios mientras aguardaban la salida del mandatario y el inicio de la caminata prevista junto a los candidatos provinciales.

La gira de Milei por el norte forma parte de la estrategia del oficialismo para consolidar presencia territorial antes de las elecciones legislativas, en las que Corrientes renovará tres bancas en la Cámara de Diputados.