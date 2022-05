Javier Milei reveló cuál es la fórmula de la felicidad y porqué quiere que el pueblo le dé el voto

"La casta se desvive por la guita, yo encontré la felicidad. No necesito el poder ni la plata", sostuvo el candidato presidencial que durante la entrevista también afirmó que Juntos por el Cambio "no lo quiere adentro ni afuera", en alusión a los rumores que se dieron en el último tiempo de un posible acercamiento electoral con ese espacio político.

"Ellos (por la casta) necesitan el poder para lograr las cosas que sin poder no podrían tener", sostuvo. Y completo: "Cuando yo te pido el voto no es para que me des el poder, sino para que te lo pueda devolver".