La ministra de Seguridad defendió bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y planteó: "Debería ser menos"

En ese sentido, Monteoliva subrayó que el avance del crimen organizado modificó las dinámicas del delito y expuso con crudeza una problemática central: el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales.

Embed

“Hoy, las organizaciones criminales reclutan niños. No hemos dimensionado el impacto que eso tiene. Para estas organizaciones la vida no vale nada y siempre tienen reemplazo”, advirtió.

La ministra remarcó que la iniciativa no se limita a una reforma legal aislada, sino que apunta a un cambio de sistema, con énfasis en la prevención, la contención y la reeducación.

“No se está planteando solamente bajar una edad. Esto implica trabajar sobre la prevención, la institucionalidad y el acompañamiento de estos chicos, con un componente educativo prácticamente obligatorio”, explicó.

Además, señaló que el debate incluye figuras como la del supervisor y dispositivos de seguimiento para evitar que los menores queden atrapados en circuitos delictivos reincidentes.

baja-imputabilidad-1024x576.jpg

Tensiones con la provincia de Buenos Aires

Consultada sobre la articulación con las provincias, Monteoliva reconoció las dificultades para consensuar con el gobierno bonaerense, al que cuestionó por su mirada ideológica sobre la seguridad.

“Me parece muy complejo que la provincia de Buenos Aires cambie el chip frente a una postura ideologizada de la seguridad”, afirmó, aunque aclaró que el trabajo operativo se coordina con el ministro provincial Javier Alonso.

En relación con el gobernador Axel Kicillof, fue tajante: “No he hablado nunca con él, ni siquiera lo conozco personalmente”.

baja imputabilidad.png

Menores, delito y estadísticas

Respecto a los datos sobre delitos cometidos por menores, la ministra aclaró que aún no hay cifras oficiales desagregadas por edad, aunque confirmó que el 60% de las víctimas de homicidios en el país tiene entre 17 y 40 años.

“Hay chicos muy jóvenes involucrados en organizaciones criminales con distintas funciones. Es una situación terrible y muy triste”, sostuvo.

Durante la entrevista, Monteoliva ratificó la continuidad del protocolo antipiquetes implementado por Patricia Bullrich y defendió su aplicación como una herramienta de planificación operativa, no represiva.

Además, destacó la reducción sostenida de homicidios desde fines de 2023 y aseguró que la Argentina se convirtió en un país observado en la región por su estrategia de seguridad.

“Hoy miran a la Argentina. Está demostrado que los homicidios se pueden bajar”, afirmó, y detalló que cerca del 19% de los asesinatos están vinculados al crimen organizado, uno de los principales focos del Gobierno.