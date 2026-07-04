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El ninguneo más cruel de Yanina Latorre a Mauro Icardi que lo hará estallar: "¿No estás...?"

Yanina Latorre recogió el guante tras el nuevo posteo que Mauro Icardi le dedicó durante la tarde, respondió con ironía y adelantó que el lunes dará una contundente respuesta con más información sobre la polémica.

4 jul 2026, 21:12
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El ninguneo más cruel de Yanina Latorre a Mauro Icardi que lo hará estallar: ¿No estás...?

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Luego de que Mauro Icardi volviera a provocar a Yanina Latorre con una serie de picantes historias en Instagram, la conductora no tardó en responder. Lejos de mostrarse intimidada por las chicanas del futbolista, lo ninguneó públicamente y dejó en claro que la disputa entre ambos está lejos de terminar.

Además, redobló la apuesta al asegurar que todavía tiene información por contar sobre la supuesta infidelidad de la China Suárez con Franco Deambrosi, el piloto de Turismo Carretera al que señaló como el presunto tercero en discordia. Incluso, dejó entrever que las próximas revelaciones podrían generar un nuevo revuelo alrededor de la pareja.

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"Maurito, ¿no estás jugando el Mundial? ¿Tenés vida? Yo sí. El lunes te contesto, ahora estoy con amigos", se burló de la insistencia. Según ella, sigue pendiente de sus publicaciones y dejó en claro que piensa responderle cuando lo considere oportuno.

Luego, redobló la apuesta con otra frase filosa, en la que volvió a ironizar sobre el interés que, a su entender, Icardi tiene por sus dichos y hasta le hizo una sugerencia con sarcasmo: "Me gusta que me extrañes y que estés pendiente. Si estás muy desesperado, hablame por WhatsApp".

Qué le dijo Mauro Icardi a Yanina Latorre

Mauro Icardi volvió a encender la polémica con una serie de explosivas historias en Instagram, en las que lanzó fuertes indirectas contra Yanina Latorre. La reacción del futbolista llegó después de que la conductora asegurara que la China Suárez le habría sido infiel con Franco Deambrosi, un piloto de 26 años, una versión que generó un verdadero revuelo.

Sin nombrarla en ningún momento, Icardi recurrió a la ironía para desacreditar las declaraciones de la panelista y volvió a dejar en evidencia que el enfrentamiento mediático entre ambos está lejos de terminar.

"Pobrecita la Aruzza tikitita... Prometiste fuegos artificiales y tus "pruebas" fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean", escribió en una de sus historias, en clara alusión a las revelaciones que Yanina Latorre había prometido sobre la supuesta infidelidad de la actriz.

Lejos de conformarse con ese mensaje, el delantero continuó con sus provocaciones y desafió a la conductora a mostrar pruebas más contundentes de sus dichos. "¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostras poco. Pensé que estabas para más", disparó, redoblando la tensión en una pelea que suma un nuevo capítulo.

     

 

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