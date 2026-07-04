El ninguneo más cruel de Yanina Latorre a Mauro Icardi que lo hará estallar: "¿No estás...?"

Qué le dijo Mauro Icardi a Yanina Latorre

Mauro Icardi volvió a encender la polémica con una serie de explosivas historias en Instagram, en las que lanzó fuertes indirectas contra Yanina Latorre. La reacción del futbolista llegó después de que la conductora asegurara que la China Suárez le habría sido infiel con Franco Deambrosi, un piloto de 26 años, una versión que generó un verdadero revuelo.

Sin nombrarla en ningún momento, Icardi recurrió a la ironía para desacreditar las declaraciones de la panelista y volvió a dejar en evidencia que el enfrentamiento mediático entre ambos está lejos de terminar.

"Pobrecita la Aruzza tikitita... Prometiste fuegos artificiales y tus "pruebas" fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean", escribió en una de sus historias, en clara alusión a las revelaciones que Yanina Latorre había prometido sobre la supuesta infidelidad de la actriz.

Lejos de conformarse con ese mensaje, el delantero continuó con sus provocaciones y desafió a la conductora a mostrar pruebas más contundentes de sus dichos. "¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostras poco. Pensé que estabas para más", disparó, redoblando la tensión en una pelea que suma un nuevo capítulo.