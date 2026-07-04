Karina Milei inauguró la Escuela de Dirigentes de LLA: "El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027"

Durante su intervención, Karina Milei agradeció el respaldo recibido por los misioneros y recordó el crecimiento político que tuvo La Libertad Avanza desde las elecciones legislativas. "Muchas veces vinimos a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo y el voto. Les decíamos que necesitábamos más representantes en el Congreso y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Principalmente, gracias por tanto apoyo", expresó.

La funcionaria explicó que la Escuela de Dirigentes forma parte de la estrategia para consolidar la estructura partidaria en todas las provincias. "La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta", sostuvo.

Karina Milei y Martín Menem encabezaron un acto en Misiones y pidieron "pintar de violeta al país". (Foto: La Libertad Avanza)

Además, convocó a los nuevos referentes a capacitarse para defender el proyecto político del Gobierno. "Empiecen a formarse con las ideas del Presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo", afirmó.

Martín Menem destacó el crecimiento de La Libertad Avanza

Por su parte, Martín Menem agradeció el trabajo de Karina Milei en la construcción nacional del espacio y destacó el crecimiento que logró el oficialismo desde su llegada al poder. "Todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 hasta hoy valió la pena y eso quedó reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso", aseguró.

LA LIBERTAD AVANZA EN MISIONES

Karina Milei en el lanzamiento de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza, una propuesta de formación en liderazgo, gestión y organización política para llevar las ideas de la libertad a cada rincón del país.



VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!! pic.twitter.com/MfYQZambL8 — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) July 4, 2026

El presidente de la Cámara de Diputados también valoró el trabajo territorial que impulsa la secretaria general de la Presidencia y remarcó la importancia de seguir fortaleciendo la presencia de La Libertad Avanza en todo el país.