Luis Caputo habló en medio del escándalo por las criptomonedas: "Pongo las manos en el fuego por Milei"

"Nadie cree que hubo delito", dijo Luis Caputo sobre el escándalo de la criptomoneda

"Ni los que piden juicio político creen que hubo ni dolo, ni delito, ni corrupción. Esto es clave, porque realmente no hay nadie que crea eso. Yo trabajo hace un año con el presidente, no diría esto prácticamente de nadie. Pongo las manos en el fuego, voy a la guerra con este presidente", expresó el ministro.

Y aseguró que Milei "es alguien que está 100% por el país, que jamás haría nada para beneficiarse él. Se limita a un error que él mismo reconoció y que actuó rápidamente porque enseguida creó una unidad investigadora".

Además, relató que mientras se difundía la publicación de Milei promocionando $Libra el viernes por la noche, Caputo estaba hablando con él por teléfono: "A eso de las nueve y algo, estaba chateando con el presidente de Economía. Y esto fue antes. O sea, que imaginate la bolilla que le estaba dando el presidente, que estábamos chateando de Economía con él".

El mundo de las criptomonedas

Según Caputo, el jefe de Estado "difundió un proyecto que él pensó genuinamente que era pro-Argentina, como lo hace muchísimas veces desde su cuenta personal. Obviamente, él no va a difundir nada que no crea que no sea pro-Argentina, porque, insisto, el tema del beneficio personal está fuera de discusión".

También marcó que "el tema de las criptomonedas es un mundito mínimo" que es "de recontraespecialistas" y "muy difícil de entender".

"Yo tampoco entiendo de cripto y pregunté. Me lo explicaron 800.000 veces. No sé si es un tema generacional o qué, pero el mundo cripto es muy específico para los tipos que se dedican", afirmó Caputo y señaló que lo que pasó con la criptomoneda no afectó "a la gente aquí localmente".

El ministro apuntó contra la oposición

Por otra parte, el ministro apuntó contra la oposición, puntualmente el peronismo, y dijo que "hay tantos casos de corrupción que están filmados", en referencia a los gobiernos kirchneristas. "Todo eso sí era plata de la gente. Esto no tiene nada que ver. Eso era plata que venía de la obra pública, las coimas, plata de los contribuyentes", señaló.

También descartó que esta situación genere repercusiones en los mercados internacionales: "No recibí un mensaje del exterior, ni siquiera uno. Argentina está en un cambio de ciclo, en una tendencia. En el medio, obviamente, hay volatilidad de corto plazo, producto de las noticias. Entonces, sí, puede ser que hoy caiga y pasado mañana suba", dijo respecto de los cambios en las acciones este lunes.

