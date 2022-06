Javier Milei se manifestó a favor de la venta de órganos y el Incucai salió a repudiarlo

El dirigente libertario planteó que "hay estudios en Estados Unidos que indican que, si dejaras esos mercados libres, funcionarían muchísimo mejor y tendrían menos problemas".

Inmediato repudio de opositores, oficialistas y del Incucai

Esa postura generó el rechazo de referentes de distintos sectores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, y de las autoridades del Incucai.

"Sólo una persona absolutamente ignorante y sin empatía con los cientos de argentinos que esperan poder recibir un trasplante puede decir esa barbaridad", señaló a Télam el senador del Frente de Todos (FdT) Pablo Yedlin, exministro de Salud de Tucumán.

El legislador sostuvo que "el sistema nacional de donación y trasplantes que tan dignamente lleva adelante el Incucai no es y no debe ser un mercado. El derecho a la salud es constitucional y, por lo tanto, el acceso a las terapias, y el trasplante lo es, debe ser equitativo y no sujeto a precio", remarcó Yedlin.

Por su parte, el presidente del Incucai, Carlos Soratti, señaló que "el sistema de donación de órganos esta funcionando con una alta confianza de la sociedad, una actitud altamente solidaria de la ciudadanía en general, con un andamiaje normativo que permite que estos sistemas crezcan".

javier-milei-presos.jpg

Para Soratti, "comercializar una actividad de este tipo llevaría a la destrucción del sistema, porque se sustenta en la transparencia y la trazabilidad del trasplante".

"No es solamente una cirugía, es todo lo que sigue después, que se procura que haya sobrevida y eso se asegura cuando los criterios que se asignan para un trasplante están sustentados en evidencia científica y regidos por la equidad en el acceso", explicó el titular del Incucai en declaraciones al canal C5N.

Al respecto, alertó: "Si no, nadie que no tuviera mucho dinero accedería a un trasplante, por eso estos debates son destructivos de los propios sistemas".

Entre otros repudios, el diputado del FdT Leandro Santoro repasó desde sus redes sociales que "los liberales proponían venderle granos al mundo sin regulaciones del Estado; los neoliberales proponían vender el Estado para incorporarse al mundo y los libertarios proponen que el Estado permita la libre venta de órganos humanos para que el mundo sea más horrible de lo que ya es".

La Ley Justina, clave para comprender la problemática de la donación de órganos

Desde Juntos por el Cambio (JxC), en tanto, la diputada de Confianza Pública Graciela Ocaña planteó que "en Argentina, desde hace años, el Incucai realiza un trabajo formidable garantizando accesibilidad al sistema de donación de órganos a quienes lo necesitan".

Donación de órganos 1.jpg El 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos, en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.

"A partir de la Ley Justina, toda persona mayor de 18 años es considerada donante de órganos excepto manifieste lo contrario", consignó.

En tanto, desde el Frente de Izquierda, el legislador porteño Gabriel Solano advirtió que "si se crea un mercado de órganos como quiere Milei, el resultado será nefasto: los pobres donarán órganos para los ricos para poder comer. Y si un pobre necesita un órgano jamás lo obtendrá porque no lo puede pagar", completó.

En sus declaraciones, Milei había dicho que la venta de órganos es una "decisión de cada uno" y se preguntó por qué no podría "decidir sobre su cuerpo".

"Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, mi primera libertad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?", insistió.