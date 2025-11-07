Council of the Americas: un sprint diplomático con foco en inversiones

Javier Milei en Estados Unidos Javier Milei se reúne en Nueva York con empresarios e inversores tras participar en la CPAC. (Foto: Reuters)

El plato fuerte en Manhattan es el paso por el Council of the Americas: a las 12 (hora argentina), Milei ingresará a la sede del organismo para disertar en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, ratificar su programa de reformas y contestar preguntas de un grupo selecto de compañías con operaciones y planes en el país.

Entre las firmas convocadas se mencionaron Continental Grain Company, Newmont Corporation, McEwen Copper Inc., Morgan Stanley, Salesforce, The AES Corporation, PepsiCo, Pfizer, Merck, Sharp & Dohme, FedEx y Cisco Systems. La “hoja de ruta” que el Gobierno propone a ese tipo de inversores coincide con los sectores que el oficialismo considera estratégicos para la nueva ola de capitales: energía, minería, tecnología, alimentos y salud (laboratorios).

El diseño de la convocatoria del Council of the Americas apunta a grandes jugadores con decisiones regionales que gravitan sobre la Argentina. Energía y minería aparecen como cabeceras: desde generación y transmisión eléctrica, pasando por hidrocarburos y proyectos metalíferos (incluido el cobre), hasta la transición energética (baterías, electromovilidad, cadena del litio).

En paralelo, tecnología y software (Salesforce, Cisco) interesan por el potencial de exportación de servicios basados en el conocimiento, la trazabilidad y la digitalización del Estado y del sector privado. Alimentos (PepsiCo, Continental Grain) y farma (Pfizer, MSD) completan el mosaico de apuestas defensivas y expansivas.

Para ese público, Milei reconfirmará su ancla programática: equilibrio fiscal, saneamiento monetario, desregulación, previsibilidad tributaria y un marco penal más exigente con el delito económico. El objetivo del Gobierno es alinear esa señal con roadmaps de inversión que ya están en borrador, y disipar dudas sobre el andamiaje legislativo que planea a partir de 2026.

La escala simbólica: el Ohel del Rebe

Casi en paralelo con su agenda corporativa, el Presidente reservó un momento para visitar al Ohel, el mausoleo del Rebe de Lubavitch en Queens, sitio de profundo significado personal. Es un ritual que repite desde 2023: antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Milei viajará de manera relámpago para pedir bendición; tras cada elección, retornó para agradecer. El paso por el Ohel también se había producido durante su visita a la Asamblea General de la ONU y ahora, tras el triunfo en los comicios legislativos, volvió a la tumba del líder espiritual de Jabad.

Javier Milei en el America Business Forum

Milei foro Miami Javier Milei recibió la llave de la ciudad de Miami en el America Business Forum.

El jueves, en el Kaseya Center, estadio de los Miami Heat, Javier Milei compartió cartel con líderes políticos, empresarios y celebridades convocados por el America Business Forum.

Allí defendió la economía de mercado, cuestionó al “socialismo del siglo XXI” y anunció que, a partir de diciembre, la Argentina tendrá “el Congreso más reformista de la historia” con un paquete de tres reformas estructurales: modernización laboral, para actualizar condiciones de empleo y aumentar la formalidad; d esregulación y baja de impuestos, con la mira puesta en la rentabilidad y productividad del tejido empresarial; reforma del régimen penal, bajo el lema “el que las hace, las paga”, para reforzar seguridad jurídica y persecución del delito.

En el mismo foro, el Presidente celebró el rally de activos argentinos tras los comicios y adjudicó el cambio de clima a la claridad del rumbo económico. También marcó distancia de corrientes progresistas en Estados Unidos, a las que se refirió como un avance del “socialismo” en la Costa Este. En Mar-a-Lago, además, fue ovacionado en la gala de donantes de la CPAC y bailó “YMCA”, un guiño habitual en los eventos del expresidente Donald Trump.

Cronograma exprés y salto a Bolivia

La escala neoyorquina será exprés. Tras la charla con inversores y el paso por el Ohel, el Presidente tiene prevista la partida alrededor de las 19 (hora argentina) rumbo a Santa Cruz de la Sierra.

El sábado 8 de noviembre a la mañana, la comitiva saltaría a El Alto para llegar a las 10.20, participar a las 11 de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y asistir a las 13 a la ceremonia del Bastón de mando del nuevo presidente Rodrigo Paz. El cierre: regreso a Buenos Aires con arribo a las 17.35 del mismo día.