Mauro Icardi lanzó un filoso mensaje y dejó a todos intrigados: ¿palito para Wanda, Vicuña o Yanina?

Así, para algunos usuarios el posteo de Icardi sería para su ex, Wanda Nara, y madre de sus dos hijas -Francesca e Isabella-, con quien hace tiempo mantiene un feroz enfrentamientos después de que la mediática decidiese separarse tras dos años de idas y vueltas luego de la explosión del Wandagate. La frase “aconsejar a otros sin resolver lo propio”, fue para algunos lo que le hizo ruido a quienes recuerdan sus recientes cruces mediáticos.

En tanto, para otros internautas los dardos que el futbolista posteó en sus historias virtuales podrían estar dirigidos a Benjamín Vicuña, expareja de Eugenia China Suárez y padre de dos de los hijos de su actual novia, después de las discusiones por la residencia de Magnolia y Amancio, quienes por estos días están instalados en Estambul con Icardi y la actriz.

Pero claro que también los fanáticos de las redes encontraron una posible tercera destinataria de los picantes mensajes del rosarino que ya demostró tener un fuerte carácter: Yanina Latorre. Sucede que en las últimas horas la conductora de SQP mantuvo un fuerte cruce con la China Suárez, a quien cuestionó y responsabilizó del actual bajo rendimiento en el Galatasaray.

Extrañamente, hasta ahora ni Wanda ni Yanina -quienes son expertas usuarias de las redes sociales con varios millones de seguidores cada una- se dieron por aludidas ni salieron a responderle, dado que Icardi tampoco fue directo sobre a quién le dedicó semejantes dardos.

Seguramente esta historia continuará.

Cuál es el plan secreto de la China Suárez y Mauro Icardi, según Yanina Latorre

Este jueves, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre lanzó una fuerte versión sobre las supuestas intenciones de la China Suárez con Mauro Icardi, asegurando que la actriz estaría intentando influir en el futuro profesional del futbolista para alejarlo definitivamente de Estambul.

"La China quería ser botinera, la China quería ser Wanda porque no quiere quedarse en Estambul, a ella no le gusta vivir ahí", disparó la panelista, dejando en claro que, según su visión, la actriz estaría buscando seguir los pasos de Wanda Nara y vivir el mismo estilo de vida que la mediática disfrutó junto al delantero.

Pero Latorre fue más lejos y detalló cuál sería, según ella, la verdadera jugada detrás de los movimientos de Suárez: "Ella quiere ir a Milán, que ahí es bárbaro, y por eso filtra todo esto para que a él le llegue una oferta en Italia". Luego, sin filtro, le lanzó un consejo directo a la actriz: "Esto es un consejo de botinera vieja a botinera joven que lo agarró ya casi en desuso. Tenés que ayudar a que el pibe haga dieta, que entrene todos los días".

Además, la periodista apuntó contra la manera en que el Galatasaray estaría observando el comportamiento del jugador fuera de la cancha. "El club ve con malos ojos que cada vez que tenga libre se vaya de viaje. Estuvo un año afuera, con todo el quilombo de Wanda, L-Gante, la China, los pibes, la policía, los viajecitos y la mar en coche", comentó, señalando que la institución espera un mayor compromiso. "Cuando un jugador tiene una operación o está en recuperación, se queda, va a terapia y demuestra que quiere volver", agregó.

En pleno debate, Majo Martino intervino para marcar una diferencia entre ambas mujeres: "Sí, pero con Wanda también era mediático y todo. Lo que pasa es que la China no sabe ser botinera, es la primera vez".

Por su parte, Ximena Capristo fue contundente con su análisis deportivo: "Es boludo pensar que lo van a contratar de Milán. Es más probable que lo vayan a contratar de Arabia Saudita que de Europa".

Finalmente, Yanina cerró con una predicción que encendió la mesa: "Yo creo que él va a terminar en Arabia Saudita, obviamente, pues ya es grande. Pensá que está de suplente. Se dice que el club le va a ofrecer menos guita que la que gana".