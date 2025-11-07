Santilli estrena despacho en Casa Rosada recibiendo a gobernadores de la oposición dialoguista

Todos ellos habían participado de la cumbre que había convocado el jueves de la semana pasada el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos para reunir a los 18 mandatarios que habían firmado el Pacto de Mayo en 2024 con el presidente Javier Milei, pero luego de su renuncia, el jefe de Estado designó a Santilli como el nuevo interlocutor con las provincias.

Javier Milei y la cumbre con los 20 gobernadores que le van a garantizar gobernabilidad para las reformas pendientes. Foto Casa Rosada

“Lo único que está haciendo es empezar a conversar con los gobernadores y abrir la instancia de negociación del presupuesto, que es lo que le encomendó el Presidente”, señaló una fuente del entorno de Santilli a A24.com, al explicar los temas de la convocatoria.

Según las mismas fuentes, la prioridad del Gobierno a pedido de Milei es buscar los consensos políticos para que el Congreso sancione en sesiones extraordinarias a partir del 11 de diciembre el Presupuesto 2026, y dejar las negociaciones por las reformas laboral, tributaria y de Código Penal para más adelante.

El encuentro tendrá lugar en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada, despacho que Santilli compartirá desde este viernes con el nuevo jefe de Gabinete y vocero del Gobierno, Manuel Adorni en la planta baja de la Casa Rosada.

Milei en EE.UU. en busca de inversiones, Adorni y Santilli en busca de despachos en Casa Rosada

Javier Milei en la CPAC 2

Así, mientras el presidente Javier Milei se encuentra de gira de tres días en Estados Unidos, acompañado por la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno, buscando apoyo de empresarios norteamericanos y del gobierno de Donald Trump para atraer inversiones, en la Casa Rosada se producía el recambio de funcionarios y de oficinas.

Tal como había adelantado A24.com, Santilli todavía no tiene fecha concreta para la jura formal, porque espera el proceso de renuncia como actual diputado, que tiene que ser aprobado en una sesión de Diputados, para después poder jurar en el Gabinete del Poder Ejecutivo nacional.

Manuel Adorni y Guillermo Francos, se reunieron en Casa Rosada para acordar la transición tras la renuncia del primero como jefe de Gabinete de Javier Milei. Foto Presidencia.

Mientras termina de armar al equipo que lo acompañará en el Ministerio del Interior desde el 10 de diciembre, Santilli ya comenzó a trabajar en la gestión que le pidió Milei que tiene que ver con la convocatoria a una nueva cumbre con gobernadores.

De eso hablaron en la primera reunión de Gabinete que convocó con el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni el lunes, una semana después del triunfo electoral del 26 de octubre, con el que Milei empezó a reestructurar el Gabinete de cara a los dos próximos años de Gobierno.

En declaraciones a A24, Adorni confirmó el jueves la convicción del Gobierno de conseguir "consenso con los gobernadores".

Sabíamos que íbamos a tener meses complejos antes de las elecciones de octubre porque el kirchnerismo sabe que el plan económico funciona y por eso tiraron piedras legislativas”, indicó el jefe de Gabinete, y agregó: “El presidente quiere llevar a la Argentina a que sea una potencia libre, al contrario del kirchnerismo y es lamentable ver a Cristina Kirchner que termine en un juicio por corrupción”.