La decisiva declaración de Tini Stoessel que confirma su casamiento con Rodrigo de Paul
La cantante Tini Stoessel enfrentó los rumores de boda con el futbolista Rodrigo de Paul y lanzó una contundente frase al respecto.
7 nov 2025, 11:45
En el marco de sus presentaciones en Técnópolis con su innovador show Futttura, Tini Stoessel hizo una sorpresiva revelación sobre su futuro con Rodrigo de Paul. En las últimas semanas mucho se habló de la posibilidad de casamiento entre la cantante y el futbolista de Inter Miami y la Selección Argentina.
En medio de una relajada interacción con sus fanáticos, la artista deslizó una contundente frase con la que confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul. “¿Qué pregunta me quieren hacer? Levanten la mano y yo elijo y así escucho de a uno porque sino el verdadero quilombo", les consultó Tini desde el escenario a sus fans.
"A ver, me cuidan...", advirtió por las preguntas que podría llegar a recibir ante el griterío de sus seguidores. Y al instante, una de sus fans le preguntó de manera directa: "¿Te vas a casar?".
La reacción de Tini Stoessel fue sonreirse con verguenza y luego adelantó de manera sutil: "Se viene...", dejando ahí el tema pero adelantando que muy pronto puede haber novedades sobre ese evento tan especial que hace un tiempo se rumorea que será el próximo paso que darán en 2026 el futbolista y la artista para consolidar aún más la relación.
Cabe recordar que en una de sus primeras fechas en Tecnópolis, un seguidor sorprendió a la cantante con un particular cartel donde le mencionaba a su novio: “De Paul dice que te ama, pero no te ama como yo”, leyó Tini Stoessel desde el escenario entre risas. Y reaccionó al instante ante ese mensaje: “¡Qué atrevido!”.
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: amor, separación y reconciliación
La historia de amor entre Tini Stoessel yRodrigo de Paul comenzó a gestarse cuando empezaron a seguirse en redes sociales y se conocieron personalmente en una reunión con amigos en común.
Rodrigose había destacado como futbolista tras ganar la Copa América 2021 y venía de separarse de Camila Homs tras doce años juntos, mientras que Tini se encontraba en un gran momento de su carrera musical.
Su relación inicialmente fue a distancia, ya que Rodrigo estaba viviendo en Madrid, donde jugaba para el Atlético de Madrid, y Tini viajaba entre Argentina y España cuando su agenda se lo permitía.
En abril de 2022 se filtraron las primeras imágenes de la pareja juntos, confirmando públicamente su romance. Desde entonces, a pesar de las dificultades impuestas por la distancia, mantuvieron la relación con encuentros frecuentes y demostraciones de afecto públicas, como celebraciones de cumpleaños y viajes compartidos, tanto en España como en Argentina.
La pareja fue muy visible en redes sociales y eventos públicos, consolidando su amor pese a las exigencias de sus carreras.
Sin embargo, enfrentaron varias complicaciones, incluyendo dificultades derivadas de la distancia, presiones mediáticas y especulaciones constantes alrededor de su relación.
Se sabe también que hubo idas y vueltas, con rumores sobre separaciones y reconciliaciones. En 2023 se anunció una separación, pero después de un tiempo distanciados se reconciliaron a comienzos de 2025, conviviendo juntos en Miami donde él juega al fútbol y entre medio de rumores de planes de casamiento a futuro.