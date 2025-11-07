La decisiva declaración de Tini Stoessel que confirma su casamiento con Rodrigo de Paul

Cabe recordar que en una de sus primeras fechas en Tecnópolis, un seguidor sorprendió a la cantante con un particular cartel donde le mencionaba a su novio: “De Paul dice que te ama, pero no te ama como yo”, leyó Tini Stoessel desde el escenario entre risas. Y reaccionó al instante ante ese mensaje: “¡Qué atrevido!”.

Embed

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: amor, separación y reconciliación

La historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comenzó a gestarse cuando empezaron a seguirse en redes sociales y se conocieron personalmente en una reunión con amigos en común.

Rodrigose había destacado como futbolista tras ganar la Copa América 2021 y venía de separarse de Camila Homs tras doce años juntos, mientras que Tini se encontraba en un gran momento de su carrera musical.

Su relación inicialmente fue a distancia, ya que Rodrigo estaba viviendo en Madrid, donde jugaba para el Atlético de Madrid, y Tini viajaba entre Argentina y España cuando su agenda se lo permitía.

En abril de 2022 se filtraron las primeras imágenes de la pareja juntos, confirmando públicamente su romance. Desde entonces, a pesar de las dificultades impuestas por la distancia, mantuvieron la relación con encuentros frecuentes y demostraciones de afecto públicas, como celebraciones de cumpleaños y viajes compartidos, tanto en España como en Argentina.

La pareja fue muy visible en redes sociales y eventos públicos, consolidando su amor pese a las exigencias de sus carreras.

Sin embargo, enfrentaron varias complicaciones, incluyendo dificultades derivadas de la distancia, presiones mediáticas y especulaciones constantes alrededor de su relación.

Se sabe también que hubo idas y vueltas, con rumores sobre separaciones y reconciliaciones. En 2023 se anunció una separación, pero después de un tiempo distanciados se reconciliaron a comienzos de 2025, conviviendo juntos en Miami donde él juega al fútbol y entre medio de rumores de planes de casamiento a futuro.