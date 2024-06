Javier Milei se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz

Es la primera reunión oficial de Milei con un jefe de Gobierno socialdemócrata en sus seis meses de gestión, aunque el formato no se corresponda con el habitual recibimiento para un líder extranjero en Berlín.

Según consignó la agencia EFE, delante de la cancillería en Berlín, varias docenas de activistas se congregaron para protestar contra la visita del jefe de Gobierno argentino con pancartas de “Fuera Milei”.

Milei no fue bien recibido en Alemania y arribó en medio de protestas

Acompañado por su hermana, la secretaria de Presidencia Karina Milei, ambos llegaron a Hamburgo después de visitar Madrid. Fueron recibidos por el diputado Fernando Iglesias, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

"Argentina vuelve al planeta del lado correcto, el de los países democráticos de Europa y el mundo, el lado de la democracia y de la libertad", escribió Iglesias en sus redes sociales.

image.png En Hamburgo, Milei fue galardonado con el Premio de la Sociedad Hayek. (Foto: archivo)

El recibimiento de Milei en Hamburgo no estuvo exento de controversia. Manifestantes de izquierda y grupos antifascistas protestaron en su contra desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen, donde Milei recibió la distinción.

Entre los cánticos se escucharon: “¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!”, “¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!”, “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”, “¡Milei fascista, vos sos el terrorista!”, y “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”.