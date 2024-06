Tras su paso por España, Milei arribó a Alemania en medio de protestas

"Argentina vuelve al planeta del lado correcto, el de los países democráticos de Europa y el mundo, el lado de la democracia y de la libertad", escribió Iglesias en sus redes sociales.

milei-premio-juan-mariana-2024-2jpeg.webp

El recibimiento de Milei en Hamburgo no estuvo exento de controversia. Manifestantes de izquierda y grupos antifascistas protestaron en su contra desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen, donde Milei recibió la distinción.

Entre los cánticos se escucharon: “¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!”, “¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!”, “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”, “¡Milei fascista, vos sos el terrorista!”, y “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”.

Milei y su paso por España

Ayer, Javier Milei terminó su jornada en España recibiendo el premio Instituto Juan de Mariana en el Casino de Madrid. En ese contexto el Presidente reveló que el exjefe de Gabinete Nicolás Posse “salió eyectado del gobierno porque no cumplió con los objetivos" y dijo que los funcionarios que no respondan a los parámetros establecidos quedarán “afuera” del Ejecutivo nacional.

Milei arrancó la jornada en Madrid con una condecoración cuando fue recibido por la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien le otorgó la Medalla Internacional de la Comunidad en medio de la tensión con el gobierno español.

Milei-premio.jpeg

Luego, por la noche, cerró el día galardonado en el marco de la Cena de la Libertad, y allí Milei destacó: “Si ustedes miran los diarios o se informan con los medios de comunicación o con analistas tendenciosos, han criticado a la ministra de Capital Humano enormemente. La Ministra tiene dos defectos: es amiga mía, y otro que es ser honesta. Entonces, creen que yo tendría problemas en echar a alguien de mi Gabinete porque es amigo”.

En esa línea, el mandatario agregó: “El jefe de Gabinete que fue eyectado era amigo mío hacía 18 años, pero no cumplía los objetivos y se fue. Acá es cumplir los objetivos. El que los cumple los cumple y el que no, por más que lo conozca hace 30 años, ¡afuera!”.