Javier Milei se reunirá con Donald Trump el próximo martes en Nueva York

La reunión bilateral fue confirmada por Cancillería y será en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. En las últimas horas el Presidente reconoció negociaciones con el Tesoro norteamericano por un préstamo.

El presidente Javier Milei mantendrá el martes una reunión bilateral con Donald Trump en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El encuentro fue confirmado por Cancillería y marcará un nuevo capítulo en la relación estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

La noticia también fue confirmada en las redes sociales por el vocero Manuel Adorni, y seguí trascendió Milei viajará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el canciller Gerardo Werthein y el portavoz oficial. La comitiva partirá el lunes y regresará el jueves.

“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, confirmó Cancillería a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

En tanto, Manuel Adorni también anunció la reunión con el líder norteamericano y escribió en su red social X: "El próximo martes el presidente Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en la ciudad de Nueva York".

Durante su estadía, el mandatario argentino expondrá nuevamente ante la ONU, tal como lo hizo en 2024, cuando cuestionó duramente a la organización y la acusó de impulsar “políticas colectivistas bajo la agenda 2030”. Además, está previsto que participe del almuerzo o cena de honor que suele ofrecer el presidente de Estados Unidos a los líderes invitados.

Premiación y negociación de un nuevo préstamo

Uno de los momentos más destacados será la entrega del Global Citizen Award al presidente argentino, un reconocimiento del Atlantic Council que recibirá de manos del secretario del Tesoro, Scott Bessent, uno de los funcionarios más influyentes de la administración republicana.

El evento se desarrollará en el Ziegfeld Ballroom, a pocas cuadras de Central Park, con la presencia de figuras internacionales como Emmanuel Macron y Kristalina Georgieva, directora del FMI.

El viaje se da luego de que el viernes el Presidente confirmó a un medio de Córdoba las negociaciones con el Tesoro norteamericano por un préstamo por los vencimientos de la deuda en 2026.

Contexto político y económico en Argentina

La gira se da tras una semana complicada para el Gobierno. En el Congreso, La Libertad Avanza sufrió reveses con la caída de vetos y decretos en el Congreso Nacional, mientras que en el mercado cambiario el Banco Central debió vender más de USD 1.100 millones en tres días para sostener la cotización del dólar.

El viernes, el dólar oficial llegó a $1.515, el blue a $1.520 y el MEP a $1.532, mientras que el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos. Cifras que preocupan de cara a las elecciones del 26 de octubre y que en Washington también observan con atención.

Este año, el 22 de febrero, Milei y Trump protagonizaron un cálido encuentro en Maryland, tras haber sido oradores en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). En ese cónclave, Trump invitó a Milei al Salón Oval para consolidar una agenda común que refleja la sintonía personal e ideológica entre ambos mandatarios. Ese encuentro aún no se concretó.

