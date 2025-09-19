Milei en el acto de LLA en Córdoba: "La máquina de impedir es porque están cagados"

"Sabemos que para mitad de año del año que viene, la inflación habrá sido un mal recuerdo", aseguró Milei.

El acto comenzó con el discurso del candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca. Acompañaron al presidente, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Manuel Adorni; la ministra de Seguirdad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

El presidente Javier Milei habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba, luego de la derrota en el Senado por el rechazo al veto de los ATN, donde dejó un interpretación sobre lo que está sucediendo en los mercados tras la baja de las acciones argentinas en la Bolsa de Wall Street y la suba del dólar: "El pánico político que hace subir el riesgo país".

"Doblegar al Status quo no es fácil", dijo el presidente Javier Milei en su segunda presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Su presencia se demoró por el mal tiempo reinante en gran parte del país que le impedía tanto salir de Buenos Aires como aterrizar en Pajas Blancas.

Más tarde, el mandatario reveló en una entrevista con el medio local Cadena 3 que se encuentra "trabajando fuertemente" para alcanzar un préstamo con el Tesoro de Estados Unidos, en medio de la crisis cambiaria.

Noticia en desarrollo...